

Snow Man

Snow Manが26日、これまでのシングル・アルバム収録曲からサブスク未解禁だった計72曲を6月1日に配信開始することを発表した。

昨年4月に配信開始した初のベストアルバム「THE BEST 2020 - 2025」の61曲を上回る、72曲を一挙配信。

今回はグループ名義の楽曲のみならず、アルバムのみに収録されていた各ユニット曲も配信されることとなり、Snow Manの全楽曲がストリーミングサービスやダウンロードサービスで楽しむことが可能となる。＜6月1日 配信開始楽曲リスト＞1st Debut Single「D.D. / Imitation Rain」Snow World 3rd Single「Grandeur」Big Bang Sweet 4th Single「HELLO HELLO」YumYumYum 〜SpicyGirl〜 5th Single「Secret Touch」Christmas wishes My Sweet Girl6th Single「ブラザービート」 REFRESH From Today 7th Single「オレンジkiss」Wonderful! × Surprise! Feel the light, Lovely 8th Single「タペストリー / W」Luv Classic NO SURRENDER ! 9th Single「Dangerholic」ANY & EVERY ベストフレンド10th Single「LOVE TRIGGER / We'll go together」NEXT ココロヒトツ11th Single「BREAKOUT / 君は僕のもの」ドレス&タキシードWhat's your color? 12th Single「SERIOUS」ばきゅん1st Album「Snow Mania S1」Infighter TIKI TIKI Delicious!!! HELLO HELLO -Movie Ver.- Be Proud！GRATITUDE AcrobaticBoogie Woogie Baby Vanishing Over IX Guys Snow Man Don't Hold Back Make It Hot Lock on! P.M.G. 深澤辰哉 / 向井康二 / 宮舘涼太ADDICTED TO LOVE 岩本照 / ラウール / 佐久間大介360m 渡辺翔太 / 阿部亮平 / 目黒蓮2nd Album「Snow Labo. S2」Toxic Girl Brand New Smile BOOM BOOM LIGHT キッタキッテナイMovin' up This is LOVE HYPNOSIS 岩本照 / 向井康二 / 目黒蓮ガラライキュ！ 深澤辰哉 / ラウール / 渡辺翔太Color me live... 阿部亮平 / 宮舘涼太 / 佐久間大介3rd Album「i DO ME」Super Deeper 8月の青Two 渡辺翔太 / 目黒蓮Bass Bon ラウール / 佐久間大介Vroom Vroom Vroom 岩本照 / 深澤辰哉 / 宮舘涼太Gotcha! 向井康二 / 阿部亮平4th Album「RAYS」リンディーララendless night 君へ贈る応援歌これが愛じゃないのならROCK 'N' ROLL Wha cha cha KATANA GLITCH 岩本照 / ラウールHot Flow 目黒蓮 / 佐久間大介ナイトスケープ 深澤辰哉 / 阿部亮平 / 宮舘涼太星のうた 渡辺翔太 / 向井康二5th Album「音故知新」Spark!! くちびる嫉妬ガールMiss Brand-New Friday Night 約束は君とDays 愛のせいでSymmetry 岩本照 / 深澤辰哉ART 阿部亮平 / 目黒蓮地球[ヨミ：あい]してるぜ 宮舘涼太 / 佐久間大介サンシャインドリーマー ラウール / 渡辺翔太 / 向井康二Nine Snow Charge!! 計：72曲