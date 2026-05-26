俳優・山下智久が２６日、大阪市内で主演映画「正直不動産」（川村泰祐監督）の大ヒット御礼！ 大阪出張舞台あいさつに登場した。

２０２２年から２シーズンにわたり放送された、山下主演のＮＨＫドラマを初の映画化。ウソがつけない不動産の営業マン・永瀬（山下）らが、ウソと陰謀が渦巻く巨大な不動産問題に直面する。この日は観客から質問を受け、トークを展開。「制作のところに名前が入っていたので、どんなところに関わったのか」という質問に「楽曲が２曲。僕が携わらせていただいた楽曲がありまして、その２曲の詞を、監督と相談しながら書かせていただいたというのが一番大きなところかなと思います。あと、アドリブも結構入れてたんでね。そこもある意味、制作に携わっているのかな」と明かした。

俳優の山粼努との共演についても質問があり「ちょうど２０年前に初主演ドラマで共演させていただいているんですけど、本当に大切なことをたくさん教えていただいた。師匠、先生だと思っているんです」と笑顔。今回の共演についても「お前のためならって言って、本当に１時間ぐらいだけだったんですけど、現場に来てくださって。ずっと見守っていただいているような感覚がありました。個人的な思いがあふれてきたシーンですね」と撮影を振り返った。

本作に関わって５年近く経過。山下は「デジタル社会になる中で、何が本当なのかよくわからない時代になってきちゃっていますけども、本当に人と人と直接心を通わせるというのはすごく尊いこと。あと３回、見てください」としっかりアピールした。