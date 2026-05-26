事前収録＆1時間番組＆月に1回放送の『朝まで生テレビ！』、5月の放送概要を発表
ジャーナリスト田原総一朗氏（92）が各界の論客を招いて徹底討論するBS朝日の『朝まで生テレビ！』の公式サイトが26日更新され、5月の放送概要が発表された。
【写真】92歳で現役…誕生日を迎えたばかりの田原総一朗氏の近影
番組はこの春、テレビ朝日での放送開始から40年目に突入した。公式サイトでは「『朝まで生テレビ！』は4月26日（日）から事前収録の1時間番組になります。92歳の現役ジャーナリスト田原総一朗さんと、パネラーの皆さんの熱い討論に引き続きご期待ください」と呼び掛けている。
5月は31日午後7時から54分間、「激論！“石油危機”と物価高 ド〜する？！ニッポン（仮）」というテーマで放送する。サイトでは「イラン情勢の長期化で原油高が収まらない。エネルギー輸入を中東に依存してきた日本への影響は甚大で、“ナフサ供給不安”が起き、さらなる物価高騰が懸念されている。国民生活を救うために政治は何をすべきか？補正予算はド〜するのか？円安・長期金利上昇の影響をド〜見るのか？等々、日本経済の行方を徹底討論！」と予告している。
【写真】92歳で現役…誕生日を迎えたばかりの田原総一朗氏の近影
番組はこの春、テレビ朝日での放送開始から40年目に突入した。公式サイトでは「『朝まで生テレビ！』は4月26日（日）から事前収録の1時間番組になります。92歳の現役ジャーナリスト田原総一朗さんと、パネラーの皆さんの熱い討論に引き続きご期待ください」と呼び掛けている。