FIFAワールドカップ2026に出場する日本代表の中村敬斗選手が26日、本大会へ向けた意気込みを語りました。

中村選手にとっては初めてのW杯となる今大会。練習場には多くのファンの姿があり、改めて注目度の高さを実感した様子を見せ「本当にたくさんのファンやサポーターから応援されてるなって感じますし、みんなの力を試合で発揮したいです」と心境を語りました。

これまで日本代表の攻撃陣を牽引してきた三笘薫選手や南野拓実選手はケガの影響から選出外に。その2人について思いを聞かれると「そこに関しては何も言えないんですけど、自分のできることを精一杯やれればいいかなって思っています」と述べました。

そして新たな攻撃の要として期待される中村選手は、31日の本大会前最後となる国際親善試合アイスランド戦については「しっかり勝つっていうのがもちろんですけど、選手一人ひとりのコンディションをしっかりあげていくっていうのが一番大事だと思う」と語りました。

また中村選手は、チームを牽引する長友佑都選手、さらに初めて一緒にプレーする吉田麻也選手らの存在についても言及。「(長友選手は)やっぱり熱量だったりそういうチームの士気を高めるというのは間違いなくW杯の中で大事になってくると思いますし、吉田選手もいますけど長年代表を引っ張ってきた選手たちと一緒にプレーできるっていうのは、僕自身すごく光栄ですし、学べることが多いなっていうふうに思います」と明かしました。