元宝塚歌劇団月組トップスターで女優の紫吹淳（57）が26日、自身のインスタグラムを更新。小腹を満たすお手製おにぎりを披露した。

紫吹は「私の小腹対策は、“タンパク質おにぎり”」と書き出し、具だくさんのおにぎりの写真をアップ。「小さめに握ったおにぎりの中に、鮭やごま、お肉などをたっぷり入れて、まとめて冷凍しています」と伝えた。

そして「少しお腹が空いた時にいただくと、気持ちまでほっと落ち着くんです」と打ち明け、「忙しい日ほど、きちんと食べることを大切にしたいなと感じます」と告白。「年齢を重ねるほど、“何を食べるか”って本当に大事ですね。みなさんのおすすめの具材も、ぜひ教えてください」とつづった。

2004年の退団当初は、料理や掃除、洗濯といった家事がまったくできないことで知られていた紫吹。2023年7月にフジテレビ「ぽかぽか」（月〜金曜前11・45）へ出演した際、コロナ禍の影響で料理を始めたことを告白。「いろいろやるようになりまして、何でもできますよ」と今ではさまざまな家事をこなすことを明かしていた。