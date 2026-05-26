中東情勢の緊迫化による先行き不安から、一部の自治体で家庭用指定ごみ袋への需要が急増し、小売店の店頭で品薄や在庫切れが相次いでいます。これを受け、名古屋市、静岡市、小牧市、浜松市などの各自治体は、指定袋を購入できない住民への救済策として、一般の透明・半透明袋でのごみ排出を認める臨時措置を発表しました。各自治体は、市民に対して過度な買いだめを控えるよう呼びかけています。



【写真】透明、半透明の袋がゴミ出しOK、レジ袋、乳白色はNG

臨時措置の概要と自治体別のルール

今回の特例は、「手元に指定袋がなく、店頭でも買えない場合」に限り、10L〜45Lサイズの無色透明・半透明の袋（中身が見えるもの）での排出を認めるものです。自治体によってルールが異なるため、出す前に必ずご確認ください。



▽名古屋市



名古屋市環境局の公式X（@Nagoya_Kankyo）では、【市指定ごみ袋（家庭用）に関する臨時措置】として住民へ代替案を発信しました。



【期間】 5月25日（月）〜 6月30日（火）

【対象】 家庭用の可燃ごみ、不燃ごみ、資源（※事業系は対象外）

【出し方】 可燃・不燃ごみは、袋に「可燃ごみ」「不燃ごみ」と書いた紙を貼るか、直接文字を大きく記載（資源は記載不要）。

【使用不可な袋】 レジ袋、乳白色・色付きの袋、紙袋、段ボール、他自治体の指定袋



▽小牧市



愛知県小牧市の公式X（@komakicity）でも、【燃やすしかないごみ用指定袋（白袋）に関する臨時措置】をアナウンス。



【期間】 5月26日（火）〜 6月30日（火）

【対象】 燃やすしかないごみ（※資源や破砕ごみ等は対象外）

【出し方】 袋に「燃やすしかないごみ」と書いた紙を貼るか、直接目立つように記載（「ローマ字」「可燃」でも可）。

【使用不可な袋】 レジ袋、乳白色・色付きの袋、紙袋、段ボール、他自治体の指定袋



▽静岡市



静岡市広報の公式X（@shizuokashikoho）では、多くの販売店で在庫切れが発生している現状を受け、「静岡市民の皆さまへ」と題した案内を投稿。



【期間】 5月19日（火）〜 当面の間

【対象】 家庭ごみ

【出し方】 文字記載などの指定は特にありません。（※レジ袋の使用が可能）

【使用不可な袋】 中身が見えないビニール袋、紙袋



▽浜松市



浜松市でも、公式HP（https://www.city.hamamatsu.shizuoka.jp/index.html）で「浜松市指定ごみ袋に関する緊急措置」と題した案内をアップしています。



【期間】 5月18日（月）〜 6月30日（火）

【対象】 もえるごみ、もえないごみ、プラスチック製容器包装

【出し方】 中身がこぼれないよう口をしっかり縛る

【使用不可な袋】 中身が見えない袋、破れやすい袋、水分が染み出る袋、他自治体の指定袋



市民に求められる「冷静な行動」

各自治体が共通して強く訴えているのが、「買い急ぎやまとめ買いの自粛」です。静岡市によると、ごみ袋は1セット（20〜50枚）あれば、週2回の使用で約10〜25週間（約3〜6カ月）もちます。製造元の在庫自体は確保されているため、流通が追いつけば店頭在庫は順次回復する見込みです。手元に十分な枚数がある方は引き続き通常の指定袋を使用し、本当に袋がなくて困っている方へ行き渡るよう、冷静な対応が求められます。



▽出典

・名古屋市 公式／家庭用ごみ・資源の指定袋に関する臨時措置について

・静岡市 公式／家庭用指定ごみ袋の不足に伴う臨時的対応について

・小牧市 公式／燃やすしかないごみ用指定袋（白袋）に関する臨時措置について

・浜松市 公式／浜松市指定ごみ袋に関する緊急措置を実施します