【あすから】『シュルプ』『シグナル』キム・ヘス、“スーパー派遣社員”に 韓国ドラマ『オフィスの女王』、放送スタート＜キャスト・あらすじ＞

【あすから】『シュルプ』『シグナル』キム・ヘス、“スーパー派遣社員”に 韓国ドラマ『オフィスの女王』、放送スタート＜キャスト・あらすじ＞