【あすから】『シュルプ』『シグナル』キム・ヘス、“スーパー派遣社員”に 韓国ドラマ『オフィスの女王』、放送スタート＜キャスト・あらすじ＞
俳優のキム・ヘス、オ・ジホが出演する韓国ドラマ『オフィスの女王』（全16話）が、あす27日より「KBS World」で放送される（毎週水・木曜 後7：00〜※6月4日の放送は休止）。
【写真】『シュルプ』にも主演したキム・ヘス
同作は、最高視聴率14.6％を獲得した会社を舞台に派遣社員が奮闘する人気ドラマ。『シュルプ』『シグナル』のキム・ヘス、『チュノ〜推奴〜』のオ・ジホが主演で、スーパー派遣社員と正社員が繰り広げる痛快ラブロマンスとなっている。
韓国で主人公ミス・キムの生きざまに憧れる視聴者が続出『ミス・キムブーム』が巻き起こったほどの大人気作で、彼女の堂々とした姿にハマること間違いなし。同作で2013年度KBS演技大賞 大賞を受賞したキム・ヘス。2AMのチョグォンが会社員役として登場する場面も見どころとなる。
■あらすじ
Y-Jangマーケティング営業部は業績不振を改善すべくアメリカでMBA研修を終えたばかりの、優秀なチャン・ギュジク(オ・ジホ)をチーム長として迎え入れる。ギュジクはソウルに向かう飛行機で餅がのどに詰まり窒息しそうになったが、一人の女性に助けられ一命を取り留める。命の恩人である彼女に名前を聞くが「ミス・キム（キム・ヘス）」とだけ言い残し去ってしまい…。
■演出：チョン・チャングン、ノ・サンフン
■脚本：ユン・ナンジュン
■キャスト：キム・ヘス、オ・ジホ、チョン・ユミ、チョグォン(2AM)、イ・ヒジュン、チョン・ヘビン
【写真】『シュルプ』にも主演したキム・ヘス
同作は、最高視聴率14.6％を獲得した会社を舞台に派遣社員が奮闘する人気ドラマ。『シュルプ』『シグナル』のキム・ヘス、『チュノ〜推奴〜』のオ・ジホが主演で、スーパー派遣社員と正社員が繰り広げる痛快ラブロマンスとなっている。
■あらすじ
Y-Jangマーケティング営業部は業績不振を改善すべくアメリカでMBA研修を終えたばかりの、優秀なチャン・ギュジク(オ・ジホ)をチーム長として迎え入れる。ギュジクはソウルに向かう飛行機で餅がのどに詰まり窒息しそうになったが、一人の女性に助けられ一命を取り留める。命の恩人である彼女に名前を聞くが「ミス・キム（キム・ヘス）」とだけ言い残し去ってしまい…。
■演出：チョン・チャングン、ノ・サンフン
■脚本：ユン・ナンジュン
■キャスト：キム・ヘス、オ・ジホ、チョン・ユミ、チョグォン(2AM)、イ・ヒジュン、チョン・ヘビン