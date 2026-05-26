【あす5月27日開幕】大阪に貴重な「ハッピーターン」大集結…イートインなど3つの企画、1週間ぶっ続け＜イベント概要＞
発売50周年を迎えた亀田製菓「ハッピーターン」の記念日「ハッピーターンズデー」（5月29日）にあわせ、5月27日〜6月2日に阪急うめだ本店地下1階「ツリーテラス・ツリーテラス2」でイベント『ハッピーターン’s WEEK』が開催される。
【写真】大阪・阪急うめだ本店に集結…レアものハッピーターン商品
関西に日頃のご愛顧への感謝と“いつもよりたくさんのハッピー”を届けるべく、通常は東京や新潟など限られた店舗でしか手に入らない限定商品や出来立てを楽しめるイートイン商品など、特別なハッピーが大阪に大集結する。特大サイズのハッピーターンと一緒に写真が撮れるフォトスポットなど体験型のコーナーも用意し、特別なハッピーが集まる7日間となる。
■ハッピーターン50周年記念『ハッピーターン’s WEEK』
開催期間：2026年5月27日（水）〜6月2日（火）
営業時間：全館 午前10時〜午後8時
※12階・13階 レストランは午前11時〜午後10時
場所：阪急うめだ本店地下1階 ツリーテラス（物販）・ツリーテラス2（イートイン）
（1）ハッピーパウダーが存分に楽しめる、出来立てイートイン商品の販売
東京駅一番街「東京おかしランド」にオープン予定の「超ハッピーターン」専用商品が、イベント限定で大阪に登場。ハッピーパウダーの魅力を最大限に引き出した出来立て商品ならではのおいしさ。
（2）新潟限定商品が関西初登場！
2024年3月にCoCoLo新潟にオープンしたファクトリーショップ「HAPPY SHOP」の店舗限定商品が関西に初登場。佐渡バター風味やくろさき茶豆味といった新潟ならではのあまじょっぱい味わいを楽しめる。さらに、東京おかしランドにオープン予定の「超ハッピーターン」の限定商品も数量限定で販売予定。
（3）ハッピーをシェアしよう！ハッピーになれる体験スポット設置
会場には、特大サイズのハッピーターンと一緒に写真撮影ができるフォトスポットを用意。ご家族やご友人と一緒に、思わず笑顔になる“ハッピーなひととき”に。
■出来たてイートイン商品
『超ハッピーターン パウダーマニア 300％仕立て』381円（税込）
あまじょっぱいハッピーパウダーをいつもの200％付けて、さらにトッピングで300％仕立てに仕上げたハッピーターン。ひと口食べるごとに広がる濃厚なあまじょっぱい味わいは、ハッピーターン好きにはたまらない一品。イートインならではの出来立てのおいしさを楽しめる。
■『超ハッピーターン 飲むハッピーターンシェイク』612円（税込）
暑くなる季節にぴったりの、新感覚スイーツドリンク。米麹ミルクとハッピーパウダー入りのまろやかなシェイクに、さらに仕上げにハッピーパウダーをトッピング。あまじょっぱいハッピーパウダーとミルクのまろやかさがクセになる味わい。
【写真】大阪・阪急うめだ本店に集結…レアものハッピーターン商品
関西に日頃のご愛顧への感謝と“いつもよりたくさんのハッピー”を届けるべく、通常は東京や新潟など限られた店舗でしか手に入らない限定商品や出来立てを楽しめるイートイン商品など、特別なハッピーが大阪に大集結する。特大サイズのハッピーターンと一緒に写真が撮れるフォトスポットなど体験型のコーナーも用意し、特別なハッピーが集まる7日間となる。
開催期間：2026年5月27日（水）〜6月2日（火）
営業時間：全館 午前10時〜午後8時
※12階・13階 レストランは午前11時〜午後10時
場所：阪急うめだ本店地下1階 ツリーテラス（物販）・ツリーテラス2（イートイン）
（1）ハッピーパウダーが存分に楽しめる、出来立てイートイン商品の販売
東京駅一番街「東京おかしランド」にオープン予定の「超ハッピーターン」専用商品が、イベント限定で大阪に登場。ハッピーパウダーの魅力を最大限に引き出した出来立て商品ならではのおいしさ。
（2）新潟限定商品が関西初登場！
2024年3月にCoCoLo新潟にオープンしたファクトリーショップ「HAPPY SHOP」の店舗限定商品が関西に初登場。佐渡バター風味やくろさき茶豆味といった新潟ならではのあまじょっぱい味わいを楽しめる。さらに、東京おかしランドにオープン予定の「超ハッピーターン」の限定商品も数量限定で販売予定。
（3）ハッピーをシェアしよう！ハッピーになれる体験スポット設置
会場には、特大サイズのハッピーターンと一緒に写真撮影ができるフォトスポットを用意。ご家族やご友人と一緒に、思わず笑顔になる“ハッピーなひととき”に。
■出来たてイートイン商品
『超ハッピーターン パウダーマニア 300％仕立て』381円（税込）
あまじょっぱいハッピーパウダーをいつもの200％付けて、さらにトッピングで300％仕立てに仕上げたハッピーターン。ひと口食べるごとに広がる濃厚なあまじょっぱい味わいは、ハッピーターン好きにはたまらない一品。イートインならではの出来立てのおいしさを楽しめる。
■『超ハッピーターン 飲むハッピーターンシェイク』612円（税込）
暑くなる季節にぴったりの、新感覚スイーツドリンク。米麹ミルクとハッピーパウダー入りのまろやかなシェイクに、さらに仕上げにハッピーパウダーをトッピング。あまじょっぱいハッピーパウダーとミルクのまろやかさがクセになる味わい。