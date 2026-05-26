『ドラクエ』あす27日22時から新情報 40周年記念で10分の番組配信！『12』の進捗・天空シリーズのリメイク期待
大人気ゲーム『ドラゴンクエスト』公式Xは、あす27日に『ドラクエ』誕生40周年を迎えることから、27日22時より新情報を発表することを報告した。YouTubeにて公開され、約10分程度の番組となる。
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Xでは、27日12時より特設ページ公開、20時より『ドラゴンクエスト40周年 みんなでお祝い生配信 feat.狩野英孝のクリティカノヒット』公開、そして、22時より『ドラゴンクエストからのお知らせ』動画（番組）を公開すると発表した。
特設ページでは、ゲームデザイナー・堀井雄二氏からのメッセージのほか、40周年記念展『ドラゴンクエスト the DIVE-まだ見ぬ冒険の舞台へ-』の追加情報や様々なブランドとのコラボレーション情報、40周年記念の公式グッズ・書籍情報などを一挙に公開。
『ドラゴンクエスト40周年 みんなでお祝い生配信 feat.狩野英孝のクリティカノヒット』は、堀井雄二氏とクリティカノヒットメンバーで40周年をお祝い。40周年を振り返っての思い出トークや40周年記念グッズの紹介のほか、40周年記念展『ドラゴンクエスト the DIVE-まだ見ぬ冒険の舞台へ-』のメインコンテンツとして制作中のVR RIDEを狩野さんが最速レポートする。
「ドラゴンクエスト」シリーズは、プレーヤーが物語の主人公となって、世界を掌握しようとする魔王に立ち向かうRPG。チュンソフトが開発・エニックスが販売する初代『ドラゴンクエスト』が1986年に発売されて以降、日本を代表する人気ゲームタイトルの一つとして知られている。
ネット上では『ドラクエ』40周年ということもあり、天空シリーズの「4・5・6」のリメイク発表、そして、2021年5月に制作が発表されたあと、新情報が全くないシリーズの新作タイトル『ドラゴンクエストXII 選ばれし運命の炎』についての新情報を期待する声であふれている。
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Xでは、27日12時より特設ページ公開、20時より『ドラゴンクエスト40周年 みんなでお祝い生配信 feat.狩野英孝のクリティカノヒット』公開、そして、22時より『ドラゴンクエストからのお知らせ』動画（番組）を公開すると発表した。
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「ドラゴンクエスト」シリーズは、プレーヤーが物語の主人公となって、世界を掌握しようとする魔王に立ち向かうRPG。チュンソフトが開発・エニックスが販売する初代『ドラゴンクエスト』が1986年に発売されて以降、日本を代表する人気ゲームタイトルの一つとして知られている。
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