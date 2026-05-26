“ハンカチ王子”斎藤佑樹、阿部慎之助氏騒動に言及「非常に残念な思い」選手たちへの“思い”も語る
元プロ野球選手で実業家の斎藤佑樹氏（37）が、26日放送の日本テレビ系報道番組『news every.』（月〜金 後3：50）に出演。同日にプロ野球・読売ジャイアンツの監督を辞任した阿部慎之助氏をめぐる一連の騒動に言及した。
【写真】「色褪せないです」斎藤佑樹氏が投稿した「早実vs駒大苫小牧」OB戦の集合写真
阿部氏は25日、自宅で娘（18）に暴力を振るったとして、警視庁渋谷署が暴行容疑で現行犯逮捕。翌26日午前0時すぎに釈放されていたが、同日、監督を辞任することが伝えられた。
番組では冒頭からこのニュースを取り上げた。コメントを求められた斎藤は「一報を聞いて驚きました。非常に残念な思いでいっぱいです」と述べた。続けて「娘さんやご家族の気持ちを考えると心配です」と話した。
そして「戦っているジャイアンツの選手たちが早く野球に集中できる環境が整っているといいな」と選手たちへの思いも語った。
【写真】「色褪せないです」斎藤佑樹氏が投稿した「早実vs駒大苫小牧」OB戦の集合写真
阿部氏は25日、自宅で娘（18）に暴力を振るったとして、警視庁渋谷署が暴行容疑で現行犯逮捕。翌26日午前0時すぎに釈放されていたが、同日、監督を辞任することが伝えられた。
番組では冒頭からこのニュースを取り上げた。コメントを求められた斎藤は「一報を聞いて驚きました。非常に残念な思いでいっぱいです」と述べた。続けて「娘さんやご家族の気持ちを考えると心配です」と話した。
そして「戦っているジャイアンツの選手たちが早く野球に集中できる環境が整っているといいな」と選手たちへの思いも語った。