「これにしてから荷物減った」外出がラクになるスマホショルダー “財布いらず”感覚で動ける人気アイテム
今や、ちょっと外に出るだけでも欠かせないスマホ。最近は、財布や鍵などの最小限の荷物をまとめて持ち歩ける“スマホショルダー”を使う人も増えている。キャッシュレス決済の普及もあり、「大きなバッグを持たずに出かけたい」というニーズが高まっているためだ。スマホを下げるだけでなく、“財布いらずの感覚”で身軽に動ける人気のスマホショルダーを紹介する。
【写真】「両手があくってかなりラク」小さいバッグ代わりになる人気スマホショルダー
■「ちょっとそこまで」がかなりラクになる選び方
スマホを肩から掛けるショルダースタイルは、すっかり定番になりつつある。最近では“スマホを持ち歩く”というより、「小さいバッグ代わり」として日常使いする人も増えているようだ。両手が空く便利さはもちろん、「バッグを持たなくていいラクさ」は、一度使うと戻れないという声も多い。
スマホショルダーを選ぶ際は、普段の支払い方法や持ち歩きたい荷物に合わせて選ぶのがポイント。完全キャッシュレス派なら、スマホの背面に取り付ける軽量タイプ、身分証などのカード類や少しの現金も持ち歩きたい人ならポーチ一体型が使いやすい。
アウトドアや旅行などアクティブなシーンでは、防水性や収納力のあるバッグ寄りタイプも人気。普段の服装や外出シーンになじむものを選ぶと、より使いやすく感じられそうだ。
■通勤・旅行・送り迎え…身軽に動けるスマホショルダー
【1】[ UNiCASE ] Mag Shoulder Wallet（シルバー）
「スマホと最低限だけ持って出かけたい」という人に人気なのが、MagSafe機能を使ってiPhone背面に装着できるウォレットタイプ。付属ストラップを付ければ、そのままスマホショルダーとして使える。コンパクトながらコインケースや小物入れが一体となっており、カードや鍵、少量の現金程度ならこれ一つで持ち歩ける仕様だ。
近所への買い物や散歩、子どものおくりむかえなど、“バッグを持つほどではない外出”で活躍。ポケットのない服でも使いやすく、身軽に動けるのも魅力だ。ウォレット部分は簡単に着脱できるため、自宅では通常のスマホとして使いやすい点も実用的である。
【2】[アンコール] スマホショルダー ヴィーガンレザー
スマホショルダーを使いたいものの、「カジュアルすぎるデザインは避けたい」という人には、レザー調のお財布ショルダーも人気。ヴィーガンレザーを使用した上品なデザインで、オフィスカジュアルやきれいめコーデにもなじみやすい。約140gと軽量で、長時間肩にかけても負担を感じにくそうだ。
内部はポーチ仕様になっており、スマホ収納に加えてカードや紙幣も整理しやすい設計。子どもとの外出や、通勤帰りに“これだけ持って出たい日”にも便利そうだ。財布として使う際は横向きに持つことで、長財布感覚で使えるのも特徴となっている。
【3】KiU キウ ショルダーポーチ K433-900
休日のお出かけや旅行、音楽フェスなど、荷物が少し増える日に使いやすいのが、KiUの 撥水・防水加工されたショルダーポーチ。巾着型のドローコードデザインで、スマホだけでなく、鍵やリップ、小型モバイルバッテリーなど厚みのある小物もまとめて収納しやすい。スマホショルダーというより、“小さめバッグ感覚”で使えるタイプだ。
ユニセックスで使いやすいデザインのため、服装を選ばず合わせやすいのも特徴。身体にフィットしやすい構造で、フェスや旅行の移動、軽いアクティブシーンでも使いやすそうだ。急な雨が気になる日や、天候が変わりやすい屋外イベントでも取り入れやすい。
「財布とバッグを分けて持つのが面倒」という人にとって、スマホショルダーは一度使うと手放せなくなる存在かもしれない。最近はデザインや収納力のバリエーションも増えており、普段の服装や外出スタイルに合わせて選びやすくなっている。
【写真】「両手があくってかなりラク」小さいバッグ代わりになる人気スマホショルダー
■「ちょっとそこまで」がかなりラクになる選び方
スマホショルダーを選ぶ際は、普段の支払い方法や持ち歩きたい荷物に合わせて選ぶのがポイント。完全キャッシュレス派なら、スマホの背面に取り付ける軽量タイプ、身分証などのカード類や少しの現金も持ち歩きたい人ならポーチ一体型が使いやすい。
アウトドアや旅行などアクティブなシーンでは、防水性や収納力のあるバッグ寄りタイプも人気。普段の服装や外出シーンになじむものを選ぶと、より使いやすく感じられそうだ。
■通勤・旅行・送り迎え…身軽に動けるスマホショルダー
【1】[ UNiCASE ] Mag Shoulder Wallet（シルバー）
「スマホと最低限だけ持って出かけたい」という人に人気なのが、MagSafe機能を使ってiPhone背面に装着できるウォレットタイプ。付属ストラップを付ければ、そのままスマホショルダーとして使える。コンパクトながらコインケースや小物入れが一体となっており、カードや鍵、少量の現金程度ならこれ一つで持ち歩ける仕様だ。
近所への買い物や散歩、子どものおくりむかえなど、“バッグを持つほどではない外出”で活躍。ポケットのない服でも使いやすく、身軽に動けるのも魅力だ。ウォレット部分は簡単に着脱できるため、自宅では通常のスマホとして使いやすい点も実用的である。
【2】[アンコール] スマホショルダー ヴィーガンレザー
スマホショルダーを使いたいものの、「カジュアルすぎるデザインは避けたい」という人には、レザー調のお財布ショルダーも人気。ヴィーガンレザーを使用した上品なデザインで、オフィスカジュアルやきれいめコーデにもなじみやすい。約140gと軽量で、長時間肩にかけても負担を感じにくそうだ。
内部はポーチ仕様になっており、スマホ収納に加えてカードや紙幣も整理しやすい設計。子どもとの外出や、通勤帰りに“これだけ持って出たい日”にも便利そうだ。財布として使う際は横向きに持つことで、長財布感覚で使えるのも特徴となっている。
【3】KiU キウ ショルダーポーチ K433-900
休日のお出かけや旅行、音楽フェスなど、荷物が少し増える日に使いやすいのが、KiUの 撥水・防水加工されたショルダーポーチ。巾着型のドローコードデザインで、スマホだけでなく、鍵やリップ、小型モバイルバッテリーなど厚みのある小物もまとめて収納しやすい。スマホショルダーというより、“小さめバッグ感覚”で使えるタイプだ。
ユニセックスで使いやすいデザインのため、服装を選ばず合わせやすいのも特徴。身体にフィットしやすい構造で、フェスや旅行の移動、軽いアクティブシーンでも使いやすそうだ。急な雨が気になる日や、天候が変わりやすい屋外イベントでも取り入れやすい。
「財布とバッグを分けて持つのが面倒」という人にとって、スマホショルダーは一度使うと手放せなくなる存在かもしれない。最近はデザインや収納力のバリエーションも増えており、普段の服装や外出スタイルに合わせて選びやすくなっている。