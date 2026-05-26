タレント鈴木紗理奈（48）が26日、TBS系「ゴゴスマ〜GOGO！smile〜」（月〜金曜後1・55）にコメンテーターとして生出演し、タレント、歌手あの（年齢非公表）の番組内の発言をめぐる問題への言及はしなかった。

この日は冒頭から長女への暴行容疑で逮捕、釈放された巨人・阿部慎之助監督の会見などを詳報。長女の声明も紹介され、「父とは、既に仲直りをしておりますゆえ、ご安心ください」との文言も。鈴木は「親子関係がちゃんとなっているのなら、ひと安心だな」とコメントした。

番組では、ほかに兵庫県たつの市の母子殺害事件、天気などを伝えた。あのをめぐる問題後、初の同番組生出演だったが、問題について鈴木が発言する場面はなかった。

あのはテレビ朝日系「あのちゃんねる」の18日放送回で、「嫌いな芸能人」として鈴木の名前を挙げた。放送後の20日に鈴木は「普通にショックやし、共演してない時に言うとか意味わからん。普通にいじめやん」などと、SNSで苦言を呈した。TVerの当該放送回は配信停止となり、22日には番組が公式サイトで「スタッフの配慮が足りず、不快な思いをさせてしまった」として謝罪した。

あのは自身のSNSで、以前から番組制作側への不信があったことを明かし、「もう続けたくないので番組を降ります。つまり、番組が終わるということになると思います」と、番組降板を一方的に宣言。「今回お相手を巻き込んでしまったことは申し訳ないです」と謝罪もつづっていた。