お笑いコンビ「ハライチ」岩井勇気（39）が25日深夜放送のテレビ朝日「耳の穴かっぽじって聞け!」（月曜深夜1・55）にゲスト出演。「あの2人とは圧倒的に違った」とした先輩芸人を名前を明かした。

今回は「若手芸人の普段は言えない本音、第10弾」がテーマで、MCの「ウエストランド」井口浩之、「とろサーモン」久保田かずのぶとともにトーク。芸歴6年目の芸人から「陰キャが輝ける場所だと思っていたお笑い界が、実はかなり陽のコミュニティとして機能していることに、戸惑いと違和感を覚えました」などという本音が明かされた。

岩井は「本当1〜2年目ぐらいの時に、外のライブとか出てたんですよ。その時に、やっぱりライブによく出てくる人たちが、エンディングとかでバーッて前出て、ボケとかかますじゃないですか。矢継ぎ早にしゃべってみたいな、それを後ろから“こんなことやってて売れねえよ”って思ってたんですね。結果テレビに出れるようになったんですよ、俺たちは。でもテレビ出た後に必要な能力ってあの能力。あの能力がないと無理じゃない？ って思っちゃう。何でもいいから、滞りなくしゃべれる能力がないとダメじゃない？って」と見解を示した。

井口は「岩井さんはかなり明るい寄りの人間ですけど、もしカテゴリーがあるとしたら」と指摘すると、岩井も「そうだと思う、俺は自分では」。

井口は「勝手に陰キャに祭り上げられて、そういう感じに見られたりするじゃないですか？」と振ると、岩井は「1回、山里（亮太）さんと小宮（浩信）さんと岩井で『ひねくれ3』って番組をやったことがあるんですよ。でもやっぱり俺は、あの2人とは圧倒的に違った。あの2人は卑屈、下駄箱の靴隠したりするタイプだから」とぶっちゃけた。

これに、井口も「嘘もつきますから。小宮さんとかもなんか」と賛同すると、岩井「あれが陰の方だよね、たぶん」。

井口は「最近、いわゆる毒舌とか、ゴシップ話してくださいとか、そういうのが多くて、一括りにされがちですけど、全然棲み分け違うじゃないですか、実際は」と主張。これには岩井も久保田も「違う、違う」とうなずいていた。

岩井は「南海キャンディーズ」山里亮太と「三四郎」小宮浩信とともに、テレビ東京「ひねくれ3」「自慢したい人がいます〜拝啓 ひねくれ3様〜」（2019年4月〜2020年3月）でMCを担当していた。