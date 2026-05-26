阿部慎之助前監督（４７）の辞任を受け、代行監督を務めることとなった橋上秀樹オフェンスチーフコーチ（６０）が２６日に東京ドームで報道陣の取材に応じた。

阿部前監督は２５日に都内にある自宅で１８歳の娘に暴行を働いたとして現行犯逮捕。翌２６日未明に釈放されると、この日の朝に山口オーナーへ辞表を提出。これが受理されると、同日昼に会見を行い「私の家族のトラブルで、多くの野球ファンの方、そしてプロ野球関係者の方、会社に、多大なご心配とご迷惑をかけました。そして伝統ある巨人軍の監督の名も汚してしまって、とても深く謝罪したい気持ちでいっぱいでございます。このような形で皆様に謝罪できること、感謝しております。本当に申し訳ございませんでした」と謝罪していた。

「同郷の後輩」の電撃辞任を受け、代行監督を務めることとなった橋上コーチ。練習後に取材に応じると「大変残念ではありますけれども、（辞任は）致し方ないのかなと思います」と率直な心境を告白。さらには「昨日、今日と（阿部前監督と）話をさせていただきました。阿部（前）監督の方からは『ただただ申し訳なかった』と。『皆さんに本当に申し訳なかった』ということだけは言ってました」と前指揮官と交わした言葉について明かした。

急きょ大役を任されることとなった橋上代行監督。この日から交流戦、そして残りシーズンもまだまだ続いていくが「野球選手である以上はどんな状況下でも全力を尽くして、目の前の試合を戦っていくということだけは確認してやっていこうとは伝えました」とナインにメッセージを伝えたという。

リーグ優勝＆悲願の日本一達成というチームの最大目標は変わらないだけに「１００試合くらい残っていて、たくさん応援してくれてる方もいらっしゃいますから、その方たちに対して恥じないように、できることを精一杯やって１つでも多く勝てるように頑張りたいと思います」と気を引き締めた。