２６日放送のＴＢＳ系情報番組「ゴゴスマ」（月〜金曜・午後１時５５分）では、２月のミラノ・コルティナ五輪のフィギュアスケートペアで史上初の金メダルを獲得し、現役引退した「りくりゅう」こと三浦璃来さん、木原龍一さんが２５日（日本時間２６日）、ドジャースタジアムで行われたドジャース―ロッキーズ戦で始球式を務めたことを報じた。

木原さんが三浦さんを持ち上げる「チェアリフト」を披露すると、球場からはどよめき。三浦さんが投じた一投は惜しくもノーバウンドとはならなかったが、大きな拍手が送られた始球式の様子を伝えると、司会の石井亮次アナウンサーは始球式後に木原さんが語った「夢のような話。野球が大好きなので、このような場所に立たせていただき、心から感謝しています」というコメントを紹介しつつ、「木原さんは愛知ご出身であります。愛知のセ・リーグの球団と言えば…」と、むりやり自身もひいきの中日の話題に。

しかし、「ドジャース戦、結構見ます。あと地元の野球チームもあるので、中日さんも見ています」までにとどめた木原さんのコメントを受け、石井アナは「木原龍一の龍はドラゴンズの龍かは知りません…」と、ややトーンダウン。コメンテーターで出演の鈴木紗理奈に「そういうの言わんといてや！」とツッコまれ、「ますだおかだ」岡田圭右にも「もう、ええやん！」と言い放たれていた。