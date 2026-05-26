テレビ朝日は２６日、東京・六本木の同局で定例社長会見を行った。物議を醸している「あのちゃんねる」に関して、１０分以上にわたって質疑応答が続いた。

同番組を巡っては、１８日の放送分であのが嫌いな芸能人として鈴木紗理奈の名前を出し、物議を醸した。放送後には鈴木がインスタグラムで「普通にいじめやん」と苦言を呈し、局、番組が謝罪。さらに出演者のあの自らが番組降板を宣言する事態となっている。

同局の西新社長が「今回の放送におきまして、番組制作スタッフの配慮が足りず、鈴木様に大変ご不快な思いとご迷惑をおかけしてしまったこと、またあの様にとっても本意ではない形での放送企画、編集内容になり、多くの方にご迷惑をおかけしましたことを深くお詫（わ）び申し上げます」と謝罪。あの、鈴木の双方へ対応する考えも示した。

【「あのちゃんねる」を巡る一問一答】

―あのはＸで「番組を思う気持ちから、自分の見解や意見を強く伝えたり、やりとりを重ねることが何度もありました」としているが、番組側が対応していたのか。

「ＳＮＳ等の投稿の内容に関しては、弊社としてまず今回の事態を厳粛に受け止めて、制作体制とかコミュニケーションの取り方とかを丁寧に見つめ直して、誠意をもって対応させてもらえればと思っている。制作過程に関しては、今内容を含めて確認している。個別の状況や詳細については、回答を差し控えさせていただければ」

―ＡＢＥＭＡでも中山功太がサバンナ・高橋茂雄にいじめられたと話し、物議が起きた。バラエティー番組で似たような事案が続いているが、局内にガイドラインなどはあるのか。

「我々には放送ハンドブックというのがある。当然バラエティーにおいても、社内で放送の規定があるので、それに沿った形での番組制作を進めている」

―改めて再発防止策について。

「再発防止策、改善策に関しては、現時点ではまず事実関係、制作過程を丁寧に確認することが先なので、具体的な改善策に関しては現時点で申し上げるのは差し控えさせてもらえれば。今回、制作体制、コミュニケーションのあり方とか確認のプロセス、リスク管理等々、幅広く検証していく必要がある」

―事実関係の確認とは。

「詳細に関しては、制作過程になるので控えさせてもらいたい。制作現場、事務所の皆様等々、幅広い皆様からヒアリングしながら検証しているところ」

―出演者がＳＮＳで発表したことについて。

「ＳＮＳでご自身の意見を発表されたことに関しては、非常に重く受け止めている。個人でのいろいろなお考えがあると思うので、そこに関して我々が臆測でコメントすることはない。（制作陣に言っても対応が変わらなかったからではという声には）今やりとりを含めて確認しているので、決まり次第しっかり発表させていただければ」

―事前に防げたのではないか。

「社内チェック、事前のプレビューが適正に行われていたか機能していたかを含めて、現在丁寧に確認している段階。検証の結果を踏まえて、必要があれば適切な対応をしたい」

―社長が事案を認識したのはいつか。制作陣に伝えたことは。

「私が聞いたのは週末だったと思う。制作過程の中に入ると思うので、詳細は控えさせてもらえれば。まずは事実確認と、ご迷惑をおかけしたあの様、鈴木様に対する丁寧な対応をするように伝えた。その上で次に向けてどう対応するかというのを今やっている」

―調査報告など発表の予定はあるのか。

「現状の予定はないが、当社としては徹底的にバラエティー番組の制作現場をチェックして、必要であればしっかり対応したい」

―あのは現状降板していないということでいいのか。

「今、事実関係、内容も含めて確認しているところなので、詳細に関しては控えさせてもらえれば。申し訳ない」

―次回の放送は。

「今後の編成に関しては、まさに今、編成中心に各所と調整しているところなので、今日は控えさせてもらえれば」