俳優でタレントの石田純一（72）が26日、都内で行われた朝日生命「みんなの安心100年プロジェクト」のトークショーに出席した。メイプル超合金の安藤なつ（45）とタレントの新田恵利（58）とともに、「認知症」をテーマに議論を交わした。

朝日生命保険相互会社が人生100年時代に向けて「みんなの安心100年プロジェクト」として、介護や認知症に関するさまざまなサポートを展開していく。

石田は現在72歳。老いを感じることについて聞かれると「だいぶポンコツになってきましたね…。その状態がいつか来るとは思っていて、よく叩かれるけどそれにも負けずに。体頭心をブラッシュアップするように心かけています」と話した。

石田は同社が提供するサービスの一環で、塩野義製薬株式会社と株式会社FRONTEOが開発したAI解析による「あたまの健康度」判定ツール「トークラボKIBIT」を体験。A判定という好成績に「安心しました。奥さんに（この結果を）言っておきたいですね」とご満悦。妻の東尾理子（50）に「子育てと介護が一緒にやってきそうな気がする」と言われていると明かし、「感動するものに対して、無関心になることが怖いので生涯学びだと思って心がけて生活している」と若々しくいられる秘訣を語った。