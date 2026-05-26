昨季まで西武に所属し、今季から韓国プロ野球（KBO）・斗山ベアーズに加入した田村伊知郎投手（31）が26日、球団からウェーバー公示されたと韓国メディア「OSEN」が報じた。

田村は立大から16年ドラフト6位で西武に入団。中継ぎとして活躍し、昨季までNPBで150試合に登板して4勝2敗2セーブ、防御率3・40。

昨シーズン限りで西武から戦力外通告を受け、今季、韓国プロ野球で新たに導入された「アジア枠」で斗山に入団した。アジア枠はこれまでの外国人選手3人とは別に、アジア野球連盟（BFA）加入の国・地域の選手とオーストラリアの選手を1人獲得することができる。

ただ、斗山加入後、ここまで17試合で1勝1敗2ホールド、防御率7・31と結果を残すことができず、チームから放出されることとなった。「OSEN」は「日本プロ野球150試合クラスがKBOリーグで全く通じなかった」と厳しい論調だった。

別の韓国メディア「ザ・ゲート」は元DeNAで、25年からオイシックス新潟でプレーする左腕、高田琢登が代替候補と報じた。

「アジア枠」をめぐっては元ソフトバンクの武田翔太がSSGランダーズ、元DeNAの京山将弥がロッテジャイアンツに加入するなど、田村を含め今季日本人7選手がKBOに加入した。