NPB(日本野球機構)は26日、7月28日と29日に行われるプロ野球オールスターゲームのファン投票の第2回中間発表を行いました。

前日25日の第1回中間発表から各部門トップは変わらず。DH部門の日本ハム・レイエス選手が4万6842票で最多得票となっています。

そのほか4万票を突破したのは、一塁手部門トップの西武・ネビン選手、三塁手部門トップのソフトバンク・栗原陵矢選手、外野手部門1位の日本ハム・万波中正選手の3選手です。

また3選手が選出される外野手部門では3位のソフトバンク・近藤健介選手に、4位のソフトバンク・周東佑京選手が肉薄。前日は約1100票差でしたが、この日の発表では約500票差となりました。さらに2位のロッテ・ 西川史礁選手と近藤選手の差も約600票と、外野手2位と3位の2枠を3選手で激しく争っています。

ファン投票は6月28日が投票締め切りとなり、7月7日に最終結果が発表されます。

▽パ・リーグ ファン投票 第2回中間発表（上位3選手：外野手が5選手）

【先発投手】

1位 平良海馬（西武）18,380票

2位 伊藤大海（日本ハム）15,627票

3位 エスピノーザ（オリックス）11,978票

【中継投手】

1位 椋木蓮（オリックス）24,773票

2位 甲斐野央（西武）20,556票

3位 鈴木昭汰（ロッテ）17,922票

【抑え投手】

1位 マチャド（オリックス）36,268票

2位 岩城颯空（西武）20,924票

3位 藤平尚真（楽天）16,140票

【捕手】

1位 田宮裕涼（日本ハム）32,385票

2位 若月健矢（オリックス）22,601票

3位 小島大河（西武）16,732票

【一塁手】

1位 ネビン（西武）40,243票

2位 清宮幸太郎（日本ハム）37,721票

3位 ソト（ロッテ）15,780票

【二塁手】

1位 太田椋（オリックス）37,939票

2位 小川龍成（ロッテ）22,573票

3位 牧原大成（ソフトバンク）21,065票

【三塁手】

1位 栗原陵矢（ソフトバンク）43,726票

2位 郡司裕也（日本ハム）21,239票

3位 宗佑磨（オリックス）19,180票

【遊撃手】

1位 村林一輝（楽天）24,006票

2位 水野達稀（日本ハム）21,380票

3位 紅林弘太郎（オリックス）20,207票

【外野手】

1位 万波中正（日本ハム）42,636票

2位 西川史礁（ロッテ）36,967票

3位 近藤健介（ソフトバンク）36,324票

4位 周東佑京（ソフトバンク）35,839票

5位 西川龍馬（オリックス）29,772票

【DH】1位 レイエス（日本ハム）46,842票2位 柳田悠岐（ソフトバンク）28,638票3位 森友哉（オリックス）14,486票