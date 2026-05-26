【カラオケまねきねこ】日用品＆お菓子詰め放題、スーパーボールすくいが楽しめる！「学芸大学西口店」がオープンイベント実施中《5月31日まで》

カラオケまねきねこは、2026年5月26日から「学芸大学西口店」のグランドオープンを記念したイベントを開催しています。

駅から徒歩1分の好立地

「カラオケまねきねこ」は飲食物の持ち込み自由、全室禁煙など、独自のサービスを展開しているカラオケ店です。5月26日に、東急東横線「学芸大学駅」西口から徒歩約1分の好立地に「カラオケまねきねこ 学芸大学西口店」（東京都目黒区鷹番3-8-9 第三福田ビル1階〜3階）がオープンしました。

5月31日まで、オープン記念の特別なイベントを実施しています。数に限りがあるため、なくなり次第終了となります。

・日用品＆お菓子詰め放題

トイレットペーパーやスナック菓子など、物価高の世の中で喜ばれるアイテムの詰め放題チャレンジができます。

・お子様向けスーパーボールすくい

子ども向けにお祭り気分で楽しめるイベントを用意。

・健康応援プレゼント

野菜ジュース（4本セット）などのプレゼントキャンペーンを開催。

いずれも数量限定につき、なくなり次第終了となります。

「学芸大学西口店」やオープニングキャンペーンについて詳しくは店舗特設ページから確認を。

東京バーゲンマニア編集部