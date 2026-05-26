ＤｙＤｏの第１四半期は営業利益が大幅黒字転換で着地

ダイドーグループホールディングス<2590.T>がこの日の取引終了後に第１四半期（１月２１日～４月２０日）連結決算を発表し、売上高５５２億３９００万円（前年同期比４．３％増）、営業利益１５億５６００万円（前年同期１４億４５００万円の赤字）、最終利益１億１０００万円（同２８億４５００万円の赤字）となった。



主軸を置く自販機市場で他チャネルとの価格差が継続的に拡大していることなどを受けて国内飲料事業は減収となったものの、トルコやポーランドを中心に海外飲料事業が好調に推移したことが業績を牽引。また、国内飲料事業で前期の減損損失計上に伴う減価償却費の減少や、不採算先の自販機引き上げなどを通じた収益体質への転換の進展などにより大幅増益を確保した。



なお、２７年１月期通期業績予想は、売上高２４６８億円（前期比２．３％増）、営業利益１０５億円（同２．５倍）、最終利益５０億円（前期３０３億２２００万円の赤字）の従来見通しを据え置いている。



出所：MINKABU PRESS