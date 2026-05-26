明日の主なマーケットイベント
○経済統計・イベントなど
０８：５０ 日・企業向けサービス価格指数
１０：３０ 日・４０年物利付国債の入札
１０：３０ 中・工業企業利益高
１０：３０ 豪・消費者物価指数
１５：４５ 仏・消費者信頼感指数
２０：００ 米・ＭＢＡ（抵当銀行協会）住宅ローン申請指数
２３：００ 米・リッチモンド連銀製造業指数
※米・５年物国債入札
※シンガポール，マレーシア，インドネシア市場が休場
○決算発表・新規上場など
決算発表：プラネット<2391>
※海外企業決算発表：セールスフォース
出所：MINKABU PRESS
０８：５０ 日・企業向けサービス価格指数
１０：３０ 日・４０年物利付国債の入札
１０：３０ 中・工業企業利益高
１０：３０ 豪・消費者物価指数
１５：４５ 仏・消費者信頼感指数
２０：００ 米・ＭＢＡ（抵当銀行協会）住宅ローン申請指数
２３：００ 米・リッチモンド連銀製造業指数
※米・５年物国債入札
※シンガポール，マレーシア，インドネシア市場が休場
○決算発表・新規上場など
決算発表：プラネット<2391>
※海外企業決算発表：セールスフォース
出所：MINKABU PRESS