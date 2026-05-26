龍宮城、EP『MOTTO』リリース決定！テーマは「自分らしさは、自分で勝ち取る。」

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龍宮城が、EP『MOTTO』を配信で7月15日に、CDで7月22日にリリースすることが決定した。

■先行配信曲「ほえろ!!!」は、5月27日リリース

本作は、「自分らしさは、自分で勝ち取る。」をテーマにしたバラエティ豊かな5曲を収録。龍宮城らしいグロテスク、カラフルで美しいインパクトあるCDジャケット写真も公開された。

CDは、3月1日に実施した『龍宮城 ARENA LIVE 2026 -SHIBAI-』＠TOYOTA ARENA TOKYOのライブ映像とビハインドも収録した完全生産限定盤と通常盤初回仕様で発売。5月26日から予約がスタートし、店舗別購入特典の内容も公開されている。

また、5月27日には先行して新曲「ほえろ!!!」を配信リリース。ウッドベースを基調としたサウンドと歌謡感溢れるメロディが特徴で、今頑張る人の背中を押す楽曲となっている。

そして、2027年2月20日・21日には、2days京王アリーナ TOKYOでのアリーナ公演も決定。昇り龍のごとく世界を駆け上がりアーティストとして深く、そして高く成長していく龍宮城に注目だ。

■リリース情報

2026.05.27 ON SALE

DIGITAL SINGLE「ほえろ!!!」



2026.07.15 ON SALE

DIGITAL EP『MOTTO』



2026.07.22 ON SALE

EP『MOTTO』

■関連リンク

龍宮城 OFFICIAL SITE

https://ryugujo-official.com/