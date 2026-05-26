ＭＲＴ <6034> [東証Ｇ] が5月26日大引け後(16:00)に業績修正(国際会計基準=IFRS)を発表。26年12月期の連結最終利益を従来予想の1億0900万円→1億2900万円(前期は5500万円)に18.3％上方修正し、増益率が98.2％増→2.3倍に拡大する見通しとなった。

なお、1-6月期(上期)の業績見通しは引き続き開示しなかった。



株探ニュース



会社側からの【修正の理由】

本株式譲渡に伴い、「医師たちとつくる」は当社の連結範囲から除外されました。また、当社グループでは事業ポートフォリオの見直しを進めており、2026年5月には婚活サービスを運営する株式会社ドクターズブライトの株式売却により同様に連結範囲から除外、さらに2026年6月末には当社が提供する「ネット医局」サービスを終了する予定です。これらの影響により、非継続事業に係る売上収益を除外するため、全体の売上収益は減少いたしますが、継続事業における売上収益は前年同期比3.2％増加する見込みです。営業利益については、経営資源の効率的な再配分を進めることで、増益を見込んでおります。