親はギョッ、子どもは大喜び　壁を走るヤモリ型ラジコン発売

見つけた瞬間、親はギョッ。動かした子どもは大興奮。そんなリアルな動きが楽しめる“ヤモリ型ラジコン”が登場。

総合雑貨メーカーの株式会社ハックは、「RCクライムゲッコー」など、おもちゃ4種を2026年6月に新発売します。

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「RCクライムゲッコー」（小売参考価格：税込3980円）は、約20m離れた場所から操作できるラジコン式のヤモリ。四肢を動かしながら床を走るだけでなく、壁に貼り付いて走り回ることもできます。

グリーンの手足は蓄光仕様で、暗闇では両目が赤く点灯。インパクト抜群のビジュアルで、家の中を縦横無尽に駆け回ります。

そのほかパワフルな走りが楽しめるラジコンカー「RCクロスカントリー クライマー」（小売参考価格：税込1080円）、7種類のパーティーゲームが収録された「7in1マルチゲーム」（小売参考価格：税込980円）、スポンジ弾や飛行機を発射できる「フライングエアーショットガン」（小売参考価格：税込880円）も新登場。

いずれも2026年6月より、取扱店にて順次発売されます。

Publisher By おたくま経済新聞 | Edited By ヨシクラ ミク | 記事元URL https://otakuma.net/archives/2026052607.html