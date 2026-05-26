ここ3年で外資系企業が年々増加、既存外資額3．6兆ドル超―中国

中国商務部がこのほど発表したデータによると、ここ3年間、中国にある外資系企業の数は年々増加しており、すでに53万社を超えました。既存外資額も3兆6000億ドルを上回ったとのことです。

データによれば、多くの外資系企業は中国市場での事業展開を進めており、投資を継続的に拡大しています。2025年には、前年比で10％以上多い8000社余りの外資系企業が中国への投資を拡大しました。また今年1〜4月、3000社以上の外資系企業が中国へ追加投資をおこないました。

さらに、今年1〜4月、中国に設立された新規外資系企業は前年同期比6．8％増の2万113社に達し、実行ベースの外資利用額は同10．3％減の2876億9000万元（約6兆7400億円）でした。

業種別の内訳では、製造業は788億8000万元（約1兆8400億円）で、サービス業は2041億5000万元（約4兆7800億円）でした。ハイテク産業は前年同期比20．3％増の1163億3000万元（約2兆7200億円）で、全国の実行ベースの外資利用総額に占める割合は40．4％に達し、前年同期比で10．3ポイント上昇しました。うち研究開発と設計サービスは同108．4％増で、コンピューターおよびオフィス機器製造業は同22．9％増、電子および通信機器製造業は同20．2％増えました。

中国に投資する外資（自由港を通じる投資を含む）の出所国別では、ルクセンブルクは110．3％増、スイスは60．8％増、フランスは58．3％増、米国は24．5％増でした。（提供/CGTN Japanese）