漫画『キャプテン翼』のシリーズ最新作『キャプテン翼 ライジングサン FINALS』の連載について26日、公式Xを通じて一時休載することが発表されました。

公式Xでは、「2024年のネーム連載開始以降、週刊ペースで連載を続けてまいりましたが、100話に到達したこの節目に一時、連載をお休みさせていただきます」と報告。

今後について「連載再開スケジュールは、こちらの公式X、および『キャプテン翼WORLD』でおしらせいたします」とし、「毎週楽しみにしてくださっている読者の皆様には申し訳ございませんが、さらに盛り上がっていく物語をお待ちいただけますよう、何卒よろしくお願いいたします」と、つづっています。

『キャプテン翼』は、作者・高橋陽一さんによるサッカーの天才少年・大空翼を主人公に、そのチームメイト、ライバルたちの成長を描くスポーツ漫画です。

1981年から『週刊少年ジャンプ』で連載がスタート。大空翼の成長に合わせて、物語の舞台を移しながらシリーズが続き、現シリーズの『キャプテン翼 ライジングサン』は、2020年から『キャプテン翼マガジン』にて連載を開始していましたが、2024年4月に漫画としての連載を終了していました。

しかし、最終回までの物語を残す決断をした高橋さんが、シリーズ最終章として、「ネーム形式」（漫画制作のもととなる絵コンテのようなもの）で、2024年7月よりWEBサイト『キャプテン翼WORLD』や漫画アプリ『ヤンジャン＋』で連載していました。