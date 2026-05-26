ノルディックスキー・ジャンプ女子で、ミラノ・コルティナ五輪混合団体・銅メダルを獲得した郄梨沙羅選手（29）、手越祐也さん（38）らが26日午後8時から日本テレビ系で放送の『踊る！さんま御殿!!』に出演。明石家さんまさん（70）と初対面となった郄梨選手は住まいの悩みを告白しました。

番組冒頭、郄梨選手が「8歳から（ジャンプを）始めて、21年くらいです」と言うと、さんまさんは“ジャンプ”に掛けたコメントで郄梨選手を笑わせました。

手越さんはT.N.Tのメンバー・Ryu.さんと2人での登場に際し、「御殿は狭き門。いつか4人で来られるようにがんばります」と意気込み。すると、そんな手越さんの謙虚さに感心したさんまさんとケンドーコバヤシさんは、ケツさん（ニッポンの社長）に「帰ってくれ」と、残りのT.N.Tメンバーとケツさんのトレードを提案し、ケツさんは大慌てで抵抗を試みました。

最初のテーマ『マジかよ！と思った自宅のトラブル』では、郄梨選手が多忙な競技生活の中での住まいの悩みを告白。郄梨選手は現在スロベニアに拠点を置いているため、日本にいるのは2か月くらいとのこと。日本を発（た）つ際には必ず大掃除をするものの、2〜3か月後に帰ってくると必ず汚れている場所があるため、「掃除から始めて、掃除に終わり、毎日掃除」「結構ストレス」と明かしました。

そんな郄梨選手にさんまさんとヒロミさんは「掃除してあげる」「住んであげる」とノリノリで提案。収納王子コジマジックさんからは、出かける前のある工夫で汚れが軽減する掃除テクニックが伝授されるも、さんまさんとヒロミさんからはクレームが来る場面も。

また、昨年結婚したケンドーコバヤシさんは「元々僕が持っていたものが消えていってる」と落胆。趣味の多いことで知られるケンドーコバヤシさんだけに、さまざまなコレクションを買ってしまうため、“気が強い”妻からの忠告「これ以上増えたら私は……」という言葉に困ってしまう様子。

そのほか、岡田結実さんや柳原可奈子さんらの夫婦の間での住まいのトラブルエピソードに、手越さんは「（結婚）したいと思わないですね。これだけ不満が出るわけじゃないですか」とコメント。同じく独身のRyu.さんは蛇を飼っているため、“蛇が大丈夫な人”が恋人の条件と告白。そこで、岡田さんが、蛇を飼っている人を紹介しようとするも「恋愛禁止かもしれないですよね」と心配。すると手越さんがT.N.Tの方針について前代未聞の宣言をし、スタジオ中が爆笑に包まれました。

ほかにも、王林さんのゆずれないこだわりや、収納完璧な家を建てたコジマジックさんのまさかの盲点などが明らかになります。