5月24日、タレントのMEGUMIが、バラエティ番組『日曜日の初耳学』（TBS系）に出演した。ダイエットの秘訣を紹介したが、番組内で披露した衣装に驚きの声があがっている。

この日は、「人生を変えるダイエット＆美容術熱血授業」がテーマ。美容家として絶大な支持を受ける、MEGUMIが講師として出演した。

「40代向けのダイエット方法を中心に、やせやすい体の作り方や食欲のコントロール、正しい洗顔方法などを紹介しました。MEGUMIさんは『歯磨きはダイエットにめちゃくちゃ関係している』と指摘。朝食をとる前に歯を磨かないと、口内に残った菌が胃腸に流し込まれて消化機能が悪くなることを説明し、歯磨きとダイエットの意外な関連性に出演者も驚いていました」（スポーツ紙記者）

熱血授業を繰り広げたMEGUMIだったが、Xでは

《このアシンメトリーな衣装おかしい》

《MEGUMIの衣装w気になるう〜》

といった声も聞かれていた。

「MEGUMIさんは黒い衣装を着ていたのですが、右側は腕の近くがわずかにカットされた程度なのに対し、左は肩から胸元近くまで大きく開いた、左右非対称のデザインでした。左右で肌の露出度にかなり差があるため、アンバランスに感じる人からの意見が寄せられました。これまで、背中が大胆にカットされたり、体のラインが強調されたりするタイトなドレスなど、人を選ぶ衣装も着こなしてきましたが、“アシメ露出”衣装には意見が分かれたようです」（芸能記者）

MEGUMIは2023年に美容本『キレイはこれでつくれます』を出版し、35万部を突破するベストセラーになった。美容タレントとしてバラエティ番組への出演も増えているが、さらなる進化を遂げそうだ。

「4月には、高市早苗首相と自民党本部で対談しました。党の広報誌の企画としておこなわれたようですが、MEGUMIさんは高市首相に、洋服やメイクに関してアドバイスしたと複数のメディアで伝えられています。MEGUMIさんは実業家、映像プロデューサーとしても活躍しており、美容タレントの軸である雑誌やバラエティ番組の枠を超えています。首相との対談も実現させたことから、“独自路線”に進みつつあるようです」（同前）

美容タレントしてさらなる可能性を広げられるか。