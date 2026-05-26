通り魔も排除しない…あかり(野呂佳代)はすべての人を救う“神様”になれるのか『銀河の一票』が込める最大の祈り

通り魔も排除しない…あかり(野呂佳代)はすべての人を救う“神様”になれるのか『銀河の一票』が込める最大の祈り