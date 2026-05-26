Amazonでは毎日タイムセールを開催中。家電やガジェットだけでなく、日用品や食品など、あらゆるジャンルの製品がセール価格で販売されています。

アンカーは、ポータブルBluetoothスピーカー「Anker SoundCore 2」を33％オフの3,990円（税込）で販売しています。

Anker Soundcore 2 (USB Type-C充電 Bluetooth スピーカー 12W出力 24時間連続再生)【ワイヤレスステレオ対応/小型/強化された低音 / IPX7防水規格 / デュアルドライバー/マイク内蔵/バッテリー内蔵/ポータブル】(ライトブラウン) Soundcore \3,990 （2026/05/26 12:25時点 | Amazon調べ） Amazon ポチップ ポチップ

独自のBassUp技術で深みのある低音を実現したポータブルスピーカー

↑ アンカーの「Anker Soundcore 2」。

Anker SoundCore 2は、アンカー独自技術の「BassUp」により、幅広い音色と深みのある低音を楽しめるコンパクトなBluetoothスピーカー。

内蔵の大容量リチウムイオンバッテリーにより、最大24時間（約500曲）の連続再生が可能。バッテリー残量を気にすることなく、ご自宅のどこでも一日中音楽を楽しむことができます。

また、IPX7の防水規格に対応しているため、浴室内やキッチンなどの水回りはもちろん、キャンプなどのアウトドアでも水濡れを心配することなく音楽を楽しむことができます。

加えて、本機を2台ペアリングすればステレオサウンド再生も可能に。モノラル再生では得られない深みや広がりを体験できるとのことです。

家の中やアウトドアなど、あらゆるシーンで活躍してくれるはず。お買い得なこのタイミングに、ぜひチェックしてみてください！

アンカーのポータブルスピーカーがAmazonでオトク！

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