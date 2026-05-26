YouTubeチャンネル「【子ライオン】みにら日記‐MINIRA‐Diary‐」に投稿されたのは、飼い主さんがハンズフリーでみにらくんを撮影したときの様子。いつもの様子と比べ、より自然体で飼い主さんと触れ合うみにらくんの様子は記事執筆時点で1.4万回以上再生され、「みにらくんが近くに感じられる！」「幸せ過ぎる」「最後のママさんの姿に吹きましたwww」と多くのコメントが寄せられています。

【動画：カメラを頭につけて、猫を撮影した結果→まるで一緒に生活しているようで…『尊い光景』】

新アイテム登場

いつものようにおうちでくつろぐみにらくんを撮影する飼い主さん。

しかし、この日は今までと違うあるアイテムを入手したのだとか。それは…

スマホを頭に固定するヘッドマウント式スマホ固定スタンドです。

いつもは片手でスマホを向けて撮ることが多かったそうですが、これで両手フリーでより自然な形でみにらくんを撮影することができるはず…！と意気込む飼い主さん。

自然体のみにらくん

早速アイテムを利用して撮影にチャレンジ！

しかし、いつもと勝手が違い最初は苦戦する飼い主さん。

カメラの設置位置が違うため、みにらくんを正面に捉えるのが難しかったようです。

しかし、次第に空いた両手を使い、今までは撮影することのできなかったいつも通りのみにらくんとの触れ合いを余すことなく捉えることに成功！

新感覚！主観視点で疑似飼い主体験！

続いてみにらくんを抱っこし、おやつをあげることに。

飼い主さんの体の映り込みや両手をフリーに使っている点など、まさに飼い主さんの視点。

みにらくんが飼い主さんの手をがしっと掴んでおやつを食べる様子や、

口におやつを運んでもらいながらまばたきをして甘える様子など、臨場感のある飼い主さん視点で見ることができて、VRゴーグルで見たいと思ってしまうほど疑似飼い主体験ができる内容でした。

この投稿には「みにらくんが近くに感じられる！」「幸せ過ぎる」「最後のママさんの姿に吹きましたwww」などのコメントが寄せられています。

YouTubeチャンネル「【子ライオン】みにら日記‐MINIRA‐Diary‐」では他にもみにらくんと飼い主さんの時々笑いある日常などたくさんの動画投稿やLIVE配信がされています。

みにらさん、飼い主さん、この度はご協力いただき誠にありがとうございました！

写真・動画提供：YouTubeチャンネル「【子ライオン】みにら日記‐MINIRA‐Diary‐」さま

執筆：あきこ

編集：ねこちゃんホンポニュース編集部

※本記事は投稿者さまの許可を得て掲載しております。