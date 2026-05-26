仲睦まじい姿を見せる猫と犬。その微笑ましいやり取りを捉えた映像が注目を集めています。話題の動画の再生回数は265万回を超え「人も犬も猫も、こたつで丸くなってる尊い光景ですね」「ハッって顔がたまらなく良い表情してるw」「ふたりで何、話しているのか気になる」といったコメントが集まっています。

【動画：柴犬が『猫に甘えているところ』を見られた結果…笑えるほど『気まずそうな反応』】

こたつでまったり

YouTubeアカウント「ももと天空の月 MomoTenKuuLuna」に投稿されたのは、仲良しな猫と犬の姿です。こたつから顔を出した犬の「もも」ちゃん。ぬくぬく過ごしていると、猫の「天」くんがやってきたそうです。それから数分後、こたつ布団がもぞもぞと動いたかと思うと、今度はこたつから天くんが顔を出していたといいます。

秘密の甘えん坊タイム

何をしているのかママさんがのぞいてみたところ、天くんがももちゃんをペロペロと毛づくろいしていたそうです。ももちゃんは天くんにスリスリするように体を預け、すっかり甘えていたのだそう。幸せそうな光景に胸がキュンとします。

その様子をパパさんに伝えていると、ももちゃんが「はっ！」とした顔でママさんを見たといいます。天くんに甘えているところを見られてしまい、ちょっと気まずそうだったそうです。「天に甘えてたね」と声をかけると、目が合ったまま固まってしまったといいます。

お互いが大好き！

ももちゃんに甘えさせてあげている天くんですが、逆にももちゃんに可愛がられすぎて動けなくなってしまうこともあるそうです。ももちゃんに毛づくろいしてもらっている最中、ガブッと頭を食べられそうになったこともあったのだとか。

実はこれは犬特有の愛情表現だそうです。形は違えど、お互いが大好きでたまらない天くんとももちゃんでした。

動画には「犬だ猫だ人間だ、って関係ないですよね。心が通じあってる」「犬にも気まずいという感情があったことがわかった」「天ちゃんが舐めてあげてるのもキュンキュンします」といったコメントが寄せられています。

YouTubeアカウント「ももと天空の月 MomoTenKuuLuna」では、ももちゃん、天くん、後輩猫の空くん、月ちゃんたちの日常が投稿されています。

写真・動画提供：YouTubeアカウント「ももと天空の月 MomoTenKuuLuna」さま

執筆：tonakai

編集：ねこちゃんホンポニュース編集部

※本記事は投稿者さまの許可を得て掲載しております。