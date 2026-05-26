1953年創業、大阪・泉州の自社工場で一貫製造！ NARU FACTORY「#日本製ファッション応援プロジェクト」

記事ポイント 日本製衣料の国内流通比率が約1〜2％まで低下する現状を受け、NARU FACTORYが2026年3月1日にプロジェクトを始動インフルエンサーai・あさこ・むぴー、ファッジフレンド(FUDGE)のmomoなど複数クリエイターとのコラボ商品を展開SNSへのハッシュタグ投稿で誰でも参加でき、共創型のプロジェクトパートナー制度も整備されています 日本製衣料の国内流通比率が約1〜2％まで低下する現状を受け、NARU FACTORYが2026年3月1日にプロジェクトを始動インフルエンサーai・あさこ・むぴー、ファッジフレンド(FUDGE)のmomoなど複数クリエイターとのコラボ商品を展開SNSへのハッシュタグ投稿で誰でも参加でき、共創型のプロジェクトパートナー制度も整備されています

日本製の衣料品が国内流通のわずか約1〜2％にまで縮小しているという現実の中、1953年創業の南出メリヤスが運営するNARU FACTORYが、日本のものづくりを次世代へつなぐプロジェクトを2026年3月1日に立ち上げました。

インフルエンサーやイラストレーターとのコラボ商品を複数展開し、SNSを通じた発信コミュニティの形成が進んでいます。

NARU FACTORY「#日本製ファッション応援プロジェクト」





ブランド名：NARU FACTORY運営：南出メリヤス株式会社プロジェクト開始：2026年3月1日参加方法：Instagram等SNSにハッシュタグを付けて投稿

「#日本製ファッション応援プロジェクト」は、大阪・泉州の自社工場でデザイン・パターン・縫製・検品を一貫して手がけるNARU FACTORYが始動させたプロジェクトです。

インフルエンサーやクリエイターが企画段階から参画する共創型のものづくりを軸に、日本製の背景や価値まで含めて発信するコラボ商品を展開しています。

国内に流通する衣料品のうち日本製が占める割合は現在約1〜2％にまで低下しており（経済産業省製造産業局・令和5年11月発行資料より）、国内の縫製工場が仕事を確保しにくい状況が続いています。

この現状を変えようとする問題意識が、プロジェクト立ち上げの発端となっています。

コラボ商品ラインナップ

本プロジェクトでは、各クリエイターが企画から関わるコラボ商品が複数ラインアップされています。

Instagramフォロワー2.8万のインフルエンサーaiとのコラボ商品と、同9.2万のインフルエンサーあさこによる別ラインの2シリーズが公開されています。

ファッション誌FUDGEのファッジフレンド（フォロワー69.5万）として活動するmomoとのプリントTシャツコラボも実施されています。

また、Instagramフォロワー10.3万のイラストレーターむぴーとのプリントTシャツ「6mp-01」も展開されており、いずれもNARU FACTORYの公式サイトで取り扱っています。

SNSからの参加方法

プロジェクトへの参加はSNSへの投稿で行えます。

「#日本製ファッション応援プロジェクト」「#やっぱり日本製の服が好き」「#日本の縫製工場を元気にしたい」の3つのハッシュタグをInstagramなどのSNSに付けて投稿することで、誰でも参加できます。

日本製に対する気づきや日常のコーディネートをハッシュタグとともに発信することで、共感の輪が広がる仕組みになっています。

1953年創業の背景とパートナー制度





木造建物の前に女性スタッフ約13名が並ぶ昭和期の白黒写真は、1953年に大阪・泉州で産声を上げた南出メリヤスの創業期を伝えるものです。

以来70年以上にわたり自社工場での一貫生産を維持し、日本製ファクトリーブランドとして衣料品の企画・製造・販売を手がけています。





現在の南出メリヤスは大阪府に拠点を構えており、プロジェクトの理念に共感し継続的に発信できる人や専門的な視点で企画に関われる人を「プロジェクトパートナー」として募集しています。

パートナーには商品企画への参加、新作商品の先行体験、展示会への招待、モニターやアンケートへの参加という4種類の機会が提供される予定です。

1953年創業以来積み上げてきた縫製技術と、フォロワー数万〜数十万規模のクリエイターの発信力を掛け合わせた「#日本製ファッション応援プロジェクト」は、約1〜2％にまで落ち込んだ日本製衣料の流通比率に問題を提起するものとして展開されています。

SNSへの3つのハッシュタグ投稿から参加でき、パートナー制度を通じた共創の仕組みも整えられています。

NARU FACTORY「#日本製ファッション応援プロジェクト」の紹介でした。

よくある質問

Q. コラボに参加しているクリエイターは誰ですか？

A. Instagramフォロワー2.8万のインフルエンサーai、同9.2万のインフルエンサーあさこ、ファッジフレンド（FUDGE）のmomo（フォロワー69.5万）、Instagramフォロワー10.3万のイラストレーターむぴーの4組がコラボ商品を展開しています。

Q. プロジェクトパートナーにはどのような機会が提供されますか？

A. 商品企画への参加、新作商品の先行体験、展示会への招待、モニターやアンケートへの参加の4種類が提供される予定です。

詳細はNARU FACTORYの公式サイトに掲載されています。

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