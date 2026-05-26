記事ポイント モントワールが2026年5月18日より全国コンビニ先行発売「京都 福寿園 伊右衛門」こだわりの抹茶を使用したひとくちサイズの揚げせんべいスーパーマーケット等では5月25日以降に順次展開 モントワールが2026年5月18日より全国コンビニ先行発売「京都 福寿園 伊右衛門」こだわりの抹茶を使用したひとくちサイズの揚げせんべいスーパーマーケット等では5月25日以降に順次展開

抹茶のほろ苦さと塩味が絶妙に調和した、新感覚の揚げせんべいが登場しました。

モントワールが展開する伊右衛門ブランドから、スナック菓子の新作が全国のコンビニエンスストアに並んでいます。

モントワール「伊右衛門 抹茶塩」





商品名：伊右衛門 抹茶塩容量：46g希望小売価格：オープン価格販売エリア：全国のコンビニエンスストア（先行発売2026年5月18日〜）／スーパーマーケット等は2026年5月25日〜発売元：株式会社モントワール

「伊右衛門 抹茶塩」は、「京都 福寿園 伊右衛門」こだわりの抹茶を使用したひとくちサイズの揚げせんべいです。

濃緑のパッケージには抹茶粉末と揚げせんべいの実物写真が配されており、京都福寿園のロゴが品質の裏づけとして刻まれています。

サクッと軽い食感の揚げせんに、抹茶のほろ苦さと塩味が重なる味わいは、何度も試作を重ねて追求されたものです。

2026年5月18日（月）より全国のコンビニエンスストアで先行発売され、スーパーマーケットなどその他の販売店では5月25日以降に順次展開されます。

容量は46gのひとくちサイズで、価格はオープン価格での設定です。

「京都 福寿園 伊右衛門」の抹茶を使用した味わい

「伊右衛門 抹茶塩」に使われる抹茶は、「京都 福寿園 伊右衛門」がこだわりをもって選んだ茶葉由来のものです。

ほろ苦さが際立つ抹茶の風味と、塩味のきいた揚げせんべいのベースが掛け合わさることで、甘さに頼らない大人向けの味わいに仕上がっています。

サクッと軽い食感は揚げせんべいならではのもので、ひとくちサイズのため、仕事の合間や小腹が空いたときにも取り出しやすい設計です。

伊右衛門ブランドの抹茶菓子ラインナップ





モントワールの伊右衛門ブランドは、抹茶かりんとう・お濃茶撰ぽっぷこーん・お濃茶ケーキ・厚切り抹茶バウムクーヘン・お濃茶クリームサンド・お濃茶チョコの6種を展開しており、今回の「伊右衛門 抹茶塩」はそのラインナップに新たに加わります。

「日々、伊右衛門が隣る。」というブランドコンセプトのもと、「伊右衛門」こだわりの茶葉を使った菓子シリーズとして、日常のおやつシーンに向けた商品開発が続けられています。

揚げせんべいというジャンルは和菓子的な親しみやすさを持ちながら、スナック感覚で食べられる手軽さも兼ね備えています。

抹茶と塩という組み合わせは、甘いものが続いたあとの口直しや、緑茶・コーヒーのお供としても相性のよい味わいです。

「京都 福寿園 伊右衛門」の抹茶を使用し、繰り返しの試作で磨き上げた「伊右衛門 抹茶塩」は、コンビニで手軽に購入できる46gのひとくちサイズで、2026年5月18日から先行発売されています。

抹茶のほろ苦さと塩味のバランスを楽しめる揚げせんべいとして、日々のおやつに選ばれる一品です。

モントワール「伊右衛門 抹茶塩」の紹介でした。

よくある質問

Q. 「伊右衛門 抹茶塩」はどこで購入できますか？

A. 2026年5月18日より全国のコンビニエンスストアで先行販売されています。

スーパーマーケットなどその他の販売店では2026年5月25日以降に順次取り扱いが始まります。

Q. 「伊右衛門 抹茶塩」に使われている抹茶は何ですか？

A. 「京都 福寿園 伊右衛門」こだわりの抹茶が使用されています。

ほろ苦さと塩味のバランスは複数回の試作を経て決定されています。

Copyright © 2026 Dtimes All Rights Reserved.

The post 46g、コンビニ先行販売の揚げせんべい！ モントワール「伊右衛門 抹茶塩」 appeared first on Dtimes.