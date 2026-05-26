6月は未就学児の食事・宿泊が無料！ グランピングリゾート「ブリリアントヴィレッジ日光」

記事ポイント 未就学児の宿泊・食事が完全無料になる「6月限定・キッズ応援プラン」を販売中通常1頭3,300円のペット同伴料が無料になるキャンペーンを5月10日〜6月末まで実施霧降高原牛・日光HIMITSU豚を使った手ぶらBBQと、ドームテント全18棟を完備 未就学児の宿泊・食事が完全無料になる「6月限定・キッズ応援プラン」を販売中通常1頭3,300円のペット同伴料が無料になるキャンペーンを5月10日〜6月末まで実施霧降高原牛・日光HIMITSU豚を使った手ぶらBBQと、ドームテント全18棟を完備

物価高が続くGW明けに、栃木県日光市のグランピング施設が子育て世代と愛犬家を対象にした2つの特別キャンペーンを販売開始します。

世界遺産都市・日光の自然に囲まれた「グランピングリゾート ブリリアントヴィレッジ日光」が、6月末まで宿泊費の負担を軽減するプランを提供しています。

グランピングリゾート「ブリリアントヴィレッジ日光」





施設名：グランピングリゾート ブリリアントヴィレッジ日光所在地：栃木県日光市瀬尾2010客室：ドームテント 全18棟アクセス：東京から車で約2時間 / 東武下今市駅よりタクシーで約15分運営：株式会社太平

栃木県日光市の霧降高原に位置するグランピングリゾート ブリリアントヴィレッジ日光は、ドームテント全18棟を備えたアウトドアリゾートです。

2026年5月12日より、未就学児の宿泊・食事が完全無料になる「6月限定・キッズ応援プラン」と、通常1頭3,300円（税込）のペット同伴料が無料になる「期間限定・ペット同伴無料キャンペーン」の2つのプランを同時に販売しています。

各ドームテントはエアコンとウォーターサーバーを完備し、気候や天候に左右されない快適な滞在環境を整えています。

地元ブランド肉を使った手ぶらBBQや、毎晩19時から開催されるキャンプファイヤーなど、グランピングならではのアクティビティが揃っています。

6月限定・キッズ応援プラン





未就学児の宿泊と食事が完全無料（通常3,500円・税込）となるプランです。

小学生は大人1名22,000円〜（税込・2名利用時）の半額が適用されます。

実施期間は2026年6月1日（月）〜6月30日（火）で、子どもの人数が多いほど節約効果が大きくなります。





ドームテントの室内はエアコンとウォーターサーバーが設置されており、乳幼児連れでも温度管理に困らない環境が整っています。

ホテルに近い水準の設備を備えながら、大自然の中での宿泊体験が成立しています。





小さな子どもを連れたファミリーが安心して過ごせる設備が整っており、グランピングが初めての家族にとっても利用しやすい環境です。

日光東照宮などの周辺観光と組み合わせた2日間の旅程にも対応できます。

期間限定・ペット同伴無料キャンペーン





2026年5月10日（日）〜6月30日（火）の期間、通常1頭3,300円（税込）のペット同伴料が無料になるキャンペーンを実施しています。

対象は1日2組限定の「ツインドーム」で、占有面積が広く設計されたプライベート感の高い区画です。

無料になる頭数は体重によって異なり、10kg未満の犬は最大3頭まで（最大9,900円お得）、10kg以上の犬は最大2頭まで（最大6,600円お得）が対象です。

施設に大型ドッグランが併設されており、犬をノーリードで走らせることができます。





「ツインドーム」の空間と設備の詳細は、施設の公式YouTubeチャンネルで動画が公開されています。

手ぶらBBQと施設アクティビティ





BBQの準備と後片付けはスタッフが担当し、地元ブランド肉の「霧降高原牛」と「日光HIMITSU豚」を中心に構成された豪華なメニューが提供されます。

全天候型の個別BBQスペースが設置されており、雨天でも予定通り利用できます。

貸切風呂（管理棟併設・予約制・有料）は1回50分1,650円（税込）で、早朝から利用可能です。

毎晩19時〜21時にはキャンプファイヤーが開催され、焼きマシュマロを楽しみながら炎を囲む夜を過ごせます。





霧降高原の夜空の下、揺れる炎を眺めながら過ごすキャンプファイヤーの時間は、毎晩2時間にわたって設けられています。

日中の自然体験から夜のアクティビティまで、滞在中の時間を充実させるプログラムが用意されています。

未就学児の宿泊・食事が通常3,500円（税込）から0円になるキッズ応援プランは6月1日〜30日の1か月間限定で、ペット同伴無料キャンペーンはすでに5月10日から受付を開始しています。

いずれも対象期間や組数に上限があるため、公式サイトで空き状況が確認できます。

グランピングリゾート「ブリリアントヴィレッジ日光」の紹介でした。

よくある質問

Q. キッズ応援プランで「未就学児」の定義は何歳までですか？

A. ソースでは「未就学のお子様」とされており、小学校入学前の子どもが対象です。

具体的な年齢区分は公式サイトに掲載されています。

Q. ペット同伴無料キャンペーンは何頭まで連れていけますか？

A. 体重10kg未満の犬は最大3頭、10kg以上の犬は最大2頭が無料の対象です。

同伴料は通常1頭3,300円（税込）のため、10kg未満3頭の場合は最大9,900円の割引となります。

Q. ドームテントにはどのような設備が備わっていますか？

A. エアコンとウォーターサーバーが全棟に完備されています。

貸切風呂は管理棟に併設されており、予約制・有料（1回50分1,650円・税込）で早朝からの利用も可能です。

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