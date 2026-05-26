静岡産クラウンメロン×北海道メロン5品！ ブルボン「メロンフェア」

記事ポイント 静岡県産クラウンメロンと北海道産赤肉メロンの2種を使った全5品が2026年5月19日（火）に期間限定で全国発売アルフォート・シルベーヌ・エリーゼ・ロアンヌなどブルボンの定番商品にメロンの風味を掛け合わせたラインナップ量販店・ドラッグストア・小売店ほか、3品はコンビニエンスストアでも取り扱い 静岡県産クラウンメロンと北海道産赤肉メロンの2種を使った全5品が2026年5月19日（火）に期間限定で全国発売アルフォート・シルベーヌ・エリーゼ・ロアンヌなどブルボンの定番商品にメロンの風味を掛け合わせたラインナップ量販店・ドラッグストア・小売店ほか、3品はコンビニエンスストアでも取り扱い

ブルボンが、静岡県産クラウンメロンと北海道産の赤肉メロンを使用した”メロンフェア”商品5品を2026年5月19日（火）に期間限定で全国発売しました。

芳醇な香りと上品な甘みが特徴のクラウンメロン、力強く深みのある甘さが持ち味の北海道産メロン、2種のメロンをブルボンの定番商品と組み合わせた季節限定のラインナップです。

ブルボン「メロンフェア」





発売日：2026年5月19日（火）全国発売販売場所：量販店、ドラッグストア、小売店、売店など（一部商品はコンビニエンスストアでも取り扱い）価格：オープンプライス問い合わせ：株式会社ブルボン お客様相談センター（Tel：0120-28-5605）

今回のメロンフェアは、静岡県産クラウンメロンを使用した3品と北海道産の赤肉メロンを使用した2品、計5品で構成されます。

クラウンメロンはその気品ある香りと上品な甘みが特徴で、エリーゼ・ロアンヌ・アルフォートミニチョコレートの3つのベースに組み合わされています。

北海道産の赤肉メロンは深みのある力強い甘さが持ち味で、アルフォートとシルベーヌに展開されます。

全品とも価格はオープンプライスで、量販店・ドラッグストア・小売店・売店などで販売されます。

アルフォート北海道メロン・エリーゼクラウンメロン・アルフォートミニチョコレートクラウンメロンの3品はコンビニエンスストアでも取り扱われます。

北海道メロン使用の2品

北海道産の赤肉メロンを使用した商品は2品です。

赤い果肉が生む力強く深みのある甘さが、チョコレートやクリームと組み合わさったラインナップになっています。

アルフォート北海道メロン





商品名：アルフォート北海道メロン内容量：126g（個装紙込み）賞味期限：9カ月販売場所：量販店・ドラッグストア・小売店・コンビニエンスストアなど

北海道メロンパウダーを練り込んだチョコレートと、香ばしく焼き上げた全粒粉入りビスケットを組み合わせた一品です。

赤肉メロン由来の上品な甘さがチョコレートに溶け込み、全粒粉ビスケットのざっくりとした食感と重なる構成になっています。

シルベーヌ北海道メロン





商品名：シルベーヌ北海道メロン内容量：6個賞味期限：6カ月

バニラ風味のケーキでくちどけのよいクリームとメロンソースをサンドし、表面をホワイトクリームでコーティングした洋菓子です。

北海道産メロンのパウダーを使用したメロンソースのコクある甘さと、ミルキーな口当たりのクリームが層をなした仕上がりになっています。

クラウンメロン使用の3品

静岡県産クラウンメロンを使用した商品は3品です。

クラウンメロン特有の気品ある香りと繊細な甘みが、ウエハース・ゴーフレット・チョコレートビスケットとそれぞれ異なる食感と掛け合わされています。

エリーゼクラウンメロン





商品名：エリーゼクラウンメロン内容量：32本（2本×16袋）賞味期限：12カ月販売場所：量販店・ドラッグストア・小売店・コンビニエンスストアなど

サクッと軽い歯ざわりのウエハースでクラウンメロンクリームを包んだ細長い菓子です。

クラウンメロンの上品な香りと甘みがウエハースのサクサク食感とともに広がり、個包装2本入り16袋の大容量で職場や家庭でのシェアにも対応します。

ロアンヌクラウンメロン





商品名：ロアンヌクラウンメロン内容量：16枚（2枚×8袋）賞味期限：12カ月

香ばしくサクッとやさしい食感のゴーフレットでクラウンメロンクリームをサンドした薄焼き菓子です。

ゴーフレットのくちどけとクラウンメロンクリームの上品な甘さ・香りが一体になった軽やかな口当たりで、個包装2枚入り8袋の構成になっています。

アルフォートミニチョコレートクラウンメロン





商品名：アルフォートミニチョコレートクラウンメロン内容量：12個賞味期限：10カ月販売場所：量販店・ドラッグストア・小売店・コンビニエンスストアなど

クラウンメロンのパウダーを練り込んだチョコレートと全粒粉ビスケットを組み合わせた一口サイズの菓子です。

クラウンメロンの気品ある香りと甘みがチョコレートに凝縮されており、全粒粉ビスケットのざっくりとした食感と層をなす構成になっています。

静岡県産クラウンメロンの繊細な香りと甘みをウエハース・ゴーフレット・チョコレートビスケットという異なる食感の3品で表現し、北海道産赤肉メロンの力強い甘さをチョコレートと洋菓子の2品に落とし込んだ計5品が期間限定で並びます。

賞味期限は最短6カ月から最長12カ月と幅があり、手土産やストック菓子としても活用しやすいラインナップです。

ブルボン「メロンフェア」の紹介でした。

よくある質問

Q. メロンフェアの商品はいつまで販売されますか？

A. 期間限定での発売となり、販売終了時期は公式サイトに案内されます。

Q. コンビニエンスストアで購入できる商品はどれですか？

A. アルフォート北海道メロン・エリーゼクラウンメロン・アルフォートミニチョコレートクラウンメロンの3品がコンビニエンスストアでも取り扱われます。

シルベーヌ北海道メロンとロアンヌクラウンメロンは量販店・ドラッグストア・小売店などでの販売となります。

Q. 商品に関する問い合わせ先はどこですか？

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