60社集結、1日限りの資産展示会！ 幻冬舎ゴールドオンライン「THE GOLD ONLINE フェス 2026 SUMMER」

記事ポイント マネー・金融・投資系WEBメディア『THE GOLD ONLINE』主催、2026年8月1日（土）に東京国際フォーラムで1日限り開催60社以上が集結し、相続・事業承継・国内外不動産投資・オルタナティブ投資など多彩なテーマを網羅入場無料（事前予約制）、著名人特別講演とメイン・サブ2ステージのセミナーを複数実施 マネー・金融・投資系WEBメディア『THE GOLD ONLINE』主催、2026年8月1日（土）に東京国際フォーラムで1日限り開催60社以上が集結し、相続・事業承継・国内外不動産投資・オルタナティブ投資など多彩なテーマを網羅入場無料（事前予約制）、著名人特別講演とメイン・サブ2ステージのセミナーを複数実施

マネー・金融・投資系WEBメディア『THE GOLD ONLINE』がコーディネートする資産展示会「THE GOLD ONLINE フェス 2026 SUMMER」が、2026年8月1日（土）に東京国際フォーラムで開催されます。

相続・事業承継から国内外の不動産投資、オルタナティブ投資まで、資産形成に関わる最新情報とノウハウが1日にわたって提供されます。

参加費は無料で、事前予約制となっています。

幻冬舎ゴールドオンライン「THE GOLD ONLINE フェス 2026 SUMMER」





イベント名：THE GOLD ONLINE フェス 2026 SUMMER開催日時：2026年8月1日（土）10:00〜17:00会場：東京国際フォーラム ホール B5・B7（東京都千代田区丸の内3丁目5番1号）主催：株式会社幻冬舎ゴールドオンライン参加費：無料（事前予約制）問い合わせ：ggo_info@goldonline.co.jp／TEL 03-5411-6270

「THE GOLD ONLINE フェス 2026 SUMMER」は、資産を守る・増やす・残すをテーマにした総合展示会です。

幻冬舎ゴールドオンラインが主催し、60社以上の企業が東京国際フォーラム ホール B5・B7に集結します。

相続・事業承継、国内外の不動産投資、事業投資、オルタナティブ投資といった多彩な分野の専門企業が一堂に会する構成となっています。

メインステージとサブステージの2ステージで、著名人による特別講演と出展社によるセミナーが複数開催されます。

資産形成に関するさまざまな選択肢を比較・検討できる機会が、無料（事前予約制）で提供されます。

出展テーマと参加企業

出展企業は金（ゴールド）投資、系統用蓄電池投資、フランチャイズ事業投資、ハイクラスクレジットカード、証券会社など全60社以上にわたります。

国内外の不動産投資やオルタナティブ投資の専門企業も名を連ね、資産形成の幅広い選択肢が1か所で確認できる展示構成になっています。

各ブースでは担当者から直接、最新情報とノウハウが提供されます。

セミナー・講演プログラム





過去の開催では、広大な展示ブースエリアに加え、3名が登壇するトークセッション、ローソク足チャートを用いた投資解説セミナー、MORGANブランドのクラシックカー展示といった企画が実施されます。

2026年夏の開催でも同様に、メインステージとサブステージの2ステージ体制でプログラムが構成されます。

著名人による特別講演のほか、出展社が手がけるテーマ別セミナーが多数設けられます。

相続・事業承継、不動産投資、オルタナティブ投資など分野ごとの講演が展開され、資産に関する課題解決のヒントが提供されます。

東京国際フォーラム ホール B5・B7に60社以上が集結するこのイベントは、2026年8月1日（土）の1日限りの開催です。

資産形成に関心を持つ方が複数分野の専門家から情報を収集できる機会が、無料（事前予約制）で設けられています。

幻冬舎ゴールドオンライン「THE GOLD ONLINE フェス 2026 SUMMER」の紹介でした。

よくある質問

Q. 参加にはどのような手続きが必要ですか？

A. 入場は無料ですが事前予約制となっており、来場前に登録手続きが必要です。

登録方法はイベント公式サイトに案内されています。

Q. セミナーはどのような形式で開催されますか？

A. メインステージとサブステージの2ステージ構成で、著名人による特別講演と出展社によるセミナーが複数実施されます。

相続・事業承継、不動産投資、オルタナティブ投資などテーマごとのプログラムが設けられています。

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