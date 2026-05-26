◆スポーツ報知・記者コラム「両国発」

１５日にサッカー日本代表２６人が発表され、いよいよ北中米Ｗ杯に向けて本番モードに突入した。６月上旬からの事前キャンプと１次リーグ第２戦チュニジア戦（６月２０日）を行うメキシコ・モンテレイでも歓迎ムードが高まっている。モンテレイ在住１６年で、東北部日墨協会会長の平井伸治氏（５２）は「試合前日の１９日から“サムライブルー”に染めていきたいです」と話し、Ｗ杯通算１０００試合目のメモリアルマッチに向けて、日系企業と協力して青色Ｔシャツを配布するなどの準備を進めている。

親日家のメキシコ人が多いことも“ホームアドバンテージ”を期待できる要素の一つ。架け橋となっているのは、世界中で愛されている日本の漫画やアニメだ。１９８０年代には現地テレビ局で、午後５〜６時台の子ども向け番組として「鉄腕アトム」「マジンガーＺ」「キャンディ・キャンディ」などの日本アニメが吹き替え版で放映されていたという。その後も「キャプテン翼」「ドラゴンボール」と続き、動画配信サービス全盛の今は「ワンピース」や「鬼滅の刃」が爆発的な人気を誇っている。

５月上旬に、同協会の研修の一環で来日したメンバー５人を取材した。その際も、好きな漫画やアニメの名前がスラスラと出てきたのには驚かされた。Ｗ杯へ、同協会の事務局長を務めるアレクサンドロ・トバル氏（２８）も「ホームにいるような感じを体感してもらいたいですし、また来たいなと思ってもらえるような印象を残したいですね」と全面バックアップを約束してくれた。青く染まったモンテレイが日本の勝利を後押ししてくれるはずだ。（サッカー担当・後藤 亮太）

◆後藤 亮太（ごとう・りょうた） １２年入社。２３年からサッカー担当でＷ杯取材は初。