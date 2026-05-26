６月１１日開幕の北中米Ｗ杯に臨む日本代表が２６日、千葉市内で合宿２日目の練習を行った。初日と同じ１３人（ＧＫ早川友基、大迫敬介、ＤＦ長友佑都、吉田麻也、渡辺剛、瀬古歩夢、菅原由勢、ＭＦ／ＦＷ小川航基、堂安律、上田綺世、中村敬斗、佐野海舟、鈴木唯人）が汗を流した。

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今回が初のＷ杯選出となるＤＦ瀬古は「非常にうれしいし、日本の誇りを持って戦わないといけないと改めて感じさせられた」と意気込んだ。今季からフランス１部ルアーブルに加入した２５歳は先発に定着し、リーグ戦３０試合に出場。自身初の夢舞台へ「誰しもが緊張する、と言うが、その中でも思い切ってプレーできたらいい」と冷静沈着をアピールした。

その大物っぷりは代表活動に合流する前から現れていた。１５日のＷ杯メンバー発表会見。フランス時間では午前に行われた会見は生で見届けず「寝ていました」と告白。Ｗ杯選出を祝う連絡の数々で自身の吉報を知った。瀬古は「やり尽くした感があったので、もうこれで選ばれへんかったらしゃあないな、という気持ちでいた」と泰然自若で待ち構えていたことを明かした。

同会見で、森保一監督は瀬古をボランチで起用する可能性を示唆。今季のリーグ序盤はボランチで起用されていたが、ディガール監督に直訴して、シーズン途中に本職のセンターバックへ変更。日本代表では２０２３年６月２０日のペルー戦以来、同位置での起用はなく、３バック移行後は一度も中盤でプレーしたことはない。

３１日の壮行試合・アイスランド戦がＷ杯前最後の対外試合となり、ボランチでの起用を試される可能性もある。瀬古は「（代表でのボランチは）正直、イメージはない」としつつ、「チームのためになるなら全力でやりたい。決められたポジションで自分の役割を果たすだけ」と見据えた。