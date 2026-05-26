膀胱ケアに4成分配合、鶏レバー風味！ 物産アニマルヘルス「カームウロフェル(TM)」

記事ポイント 2026年6月1日発売、動物病院向けの猫用栄養補助食品グルコサミン塩酸塩・コンドロイチン硫酸・L-トリプトファン・Oralvisc(R)（ヒアルロン酸）の4成分が猫の膀胱の健康をサポートカプセルをフードに振りかけるだけで給与でき、鶏レバー風味で続けやすい設計 2026年6月1日発売、動物病院向けの猫用栄養補助食品グルコサミン塩酸塩・コンドロイチン硫酸・L-トリプトファン・Oralvisc(R)（ヒアルロン酸）の4成分が猫の膀胱の健康をサポートカプセルをフードに振りかけるだけで給与でき、鶏レバー風味で続けやすい設計

猫の膀胱の健康をサポートする栄養補助食品「カームウロフェル(TM)」が、2026年6月1日に発売されます。

スペインのBioiberica S.A.U.が製造し、物産アニマルヘルスが動物病院向けに取り扱います。

物産アニマルヘルス「カームウロフェル(TM)」





発売日：2026年6月1日対象：猫販売先：動物病院向け製造：Bioiberica S.A.U.（スペイン）配合成分：グルコサミン塩酸塩、コンドロイチン硫酸、L-トリプトファン、Oralvisc(R)（ヒアルロン酸）フレーバー：鶏レバー風味

「カームウロフェル(TM)」は、グルコサミン塩酸塩・コンドロイチン硫酸・L-トリプトファン・Oralvisc(R)（ヒアルロン酸）の4成分を配合した猫用の栄養補助食品です。

スペインのBioiberica S.A.U.が製造し、物産アニマルヘルスが日本の動物病院向けに販売します。

カプセルを開けて内容物を猫の日常のフードに直接振りかけるだけで与えられます。

鶏レバー風味を採用しており、猫が好んで食べやすい設計になっています。

4成分の配合と膀胱サポートの構成

「カームウロフェル(TM)」にはグルコサミン塩酸塩・コンドロイチン硫酸・L-トリプトファン・Oralvisc(R)（ヒアルロン酸）の4成分が配合されています。

Oralvisc(R)は製造元のBioiberica S.A.U.が手がけるヒアルロン酸の独自製剤です。

これら4成分の組み合わせにより、猫の膀胱の健康を総合的にサポートします。

動物病院での取り扱いを通じて獣医師の指導のもとで使用できる製品として設計されており、2026年6月1日から提供が始まります。

鶏レバー風味の採用と、カプセルをフードに振りかけるだけという手軽な給与方法を組み合わせることで、猫が受け入れやすく飼い主が毎日続けやすい栄養補助食品になっています。

動物病院を通じて2026年6月1日から入手できます。

物産アニマルヘルス「カームウロフェル(TM)」の紹介でした。

よくある質問

Q. 「カームウロフェル(TM)」はどこで入手できますか？

A. 動物病院向けに販売される製品です。

一般の小売店やオンラインショップでの取り扱いはなく、かかりつけの動物病院を通じて入手できます。

Q. 「カームウロフェル(TM)」に含まれるOralvisc(R)とはどのような成分ですか？

A. Oralvisc(R)はスペインのBioiberica S.A.U.が手がけるヒアルロン酸の独自製剤です。

「カームウロフェル(TM)」ではグルコサミン塩酸塩・コンドロイチン硫酸・L-トリプトファンとともに配合されており、猫の膀胱サポートを担う4成分のひとつです。

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