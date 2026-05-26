TBS NEWS DIG Powered by JNN

¼Ì¿¿³ÈÂç

¤â¤â¤¤¤í¥¯¥í¡¼¥Ð¡¼Z¤Î¸ø¼°¥Û¡¼¥à¥Ú¡¼¥¸¤¬5·î25Æü¤Ë¹¹¿·¤µ¤ì¡¢¹â¾ë¤ì¤Ë¤µ¤ó¤¬JSPO¸øÇ§¥¹¥Ý¡¼¥Ä¥³¡¼¥Á¥ó¥°¥ê¡¼¥À¡¼¤Î»ñ³Ê¤ò¼èÆÀ¤·¤¿¤ÈÊó¹ð¤·¤Þ¤·¤¿¡£

¡Ú¼Ì¿¿¤ò¸«¤ë¡Û¡Ú ¤â¤â¥¯¥í¡¦¹â¾ë¤ì¤Ë ¡Û¡¡¥¹¥Ý¡¼¥Ä¥³¡¼¥Á¥ó¥°¥ê¡¼¥À¡¼¤Î»ñ³Ê¼èÆÀ¤òÊó¹ð¡Ö±¿Æ°¤Î³Ú¤·¤µ¤ò¤µ¤é¤Ë¹­¤²¤é¤ì¤ë¤è¤¦¡×


Â³¤±¤Æ¡¢¡ÖÃÏ°è¥¹¥Ý¡¼¥Ä¥¯¥é¥Ö¡¦¥¹¥Ý¡¼¥Ä¾¯Ç¯ÃÄ¡¦³Ø¹»±¿Æ°Éô³èÆ°Åù¤Ë¤ª¤¤¤Æ¡¢°ÂÁ´¡¦°Â¿´¤Ç´ðÁÃÅª¤Ê¥¹¥Ý¡¼¥Ä»ØÆ³¤ä±¿±Ä¤Ë¤¢¤¿¤ëÊý¤Î¤¿¤á¤Î»ñ³Ê¤Ç¤¹¡×¤ÈÀâÌÀ¤·¤Þ¤·¤¿¡£


¹â¾ë¤µ¤ó¤Ï¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤Ç¤â»ñ³Ê¼èÆÀ¤òÊó¹ð¡£¡Ö±¿Æ°¤Î³Ú¤·¤µ¤ò¤µ¤é¤Ë¹­¤²¤é¤ì¤ë¤è¤¦¡¢¡×¡Ö¥¹¥Ý¡¼¥Ä¤ÎÎØ¤¬¹­¤¬¤ë¤è¤¦¡¢¡×¡Ö¤â¤Ã¤È¤â¤Ã¤È´èÄ¥¤ê¤Þ¤¹¡ª¡ª¡ª¡ª¡×¤ÈÄÖ¤ê¡¢Ç§Äê¾Ú¤È°ì½ï¤Ë¾Ð´é¤Î¼Ì¿¿¤òÅê¹Æ¤·¤Þ¤·¤¿¡£
 


¥Õ¥¡¥ó¤«¤é¤Ï¡ÖÌÜÉ¸Ã£À®¤¹¤ë»Ñ¤äÅØÎÏÁ´¤Æ¤È¤Æ¤âÁÇÅ¨¤Ç¤«¤Ã¤³¤è¤¯¤Æ¤º¤Ã¤ÈÆ´¤ì¤Ç¤¹¡×¡ÖË»¤·¤¤¤Î¤Ë¥Ï¥ó¥°¥ê¡¼Àº¿À¤¬¤¹¤´¤¤¤è¤ª¡×¡Ö¥¹¥Ý¡¼¥Ä¤Ç¿§¤ó¤Ê¿Í¤Ë³Ú¤·¤µÆÏ¤±¤ë¤ì¤Ë¤Á¤ã¤óËÜÅö¤ËÁÇÅ¨¤Ç¤¹¡×¤Ê¤É¤Î¥³¥á¥ó¥È¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Þ¤·¤¿¡£

¡ÚÃ´Åö¡§·ÝÇ½¾ðÊó¥¹¥Æ¡¼¥·¥ç¥ó¡Û