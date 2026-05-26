濁流が住宅街を襲う　夜から早朝の豪雨で22の河川が警戒水位超え　3人死亡19人不明　中国・重慶市

中国・重慶市で、23日夜から24日早朝にかけて豪雨となり、広い範囲で浸水被害が発生した。

22の河川で警戒水位を超えたほか、土石流も発生。

これまでに3人が死亡し、19人が行方不明となっている。

豪雨で幼稚園や住宅街に浸水被害広がる

木々をのみ込むように増水した川。

茶色い濁流が、住宅街の近くまで押し寄せている。

中国・南西部の重慶市。

23日夜から24日の早朝にかけて豪雨に見舞われ、広い範囲で浸水被害が発生した。

市内にある幼稚園では庭が冠水し、園児たちが遊ぶ遊具は、流されてしまっていた。

また、多くの商品が並ぶ店でも床が水浸しになり、店主は「急いで物を上の棚に移したが、水は太ももの高さまで達し、すべての商品を救うことはできなかった」と話していた。

一方、住宅街にも濁流が勢いよく押し寄せ、道路がまるで川のような状態になった。

土石流も発生し懸命な救助活動が続く

国営メディアによると、24日未明には2時間で296mmの降水量を記録したという。

市内の22の河川で警戒水位を超え、市街地では水深が約50cmに達するところもあり、排水作業に追われる住民たちの姿があった。

さらに、今回の豪雨によって土石流も発生。

濁流によって積み重なった木々が、あたり一面に広がっている。

この豪雨によって、これまでに3人が死亡、19人が行方不明となり、懸命な救出活動が続いている。

（「イット！」5月25日放送より）