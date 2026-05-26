お外に遊びに行こうとドア前で待機していたという柴犬さんたち。飼い主さんが少しだけドアを開けてあげると…まるでコントのような光景が話題になっているのです。

思わずクスッと笑える微笑ましい光景は記事執筆時点で3.4万回を超えて表示されており、多くの反響が寄せられることとなりました。

【動画：犬たちが外に出たがるので、ドアを開けた結果→『ムチムチボディの犬』だけが…コントのような展開】

外に出ようとドア前で待機する3匹の柴犬

Xアカウント『@shibaasamurasan』に投稿されたのは、お友だちと遊んでいた柴犬「あさむら」さんのお姿。

仲良しのお友だちと一緒にお家で遊んでいたというあさむらさん。『お外に行こう！』となり、ドア前で『ここ開けてー！』とみんなでアピールされていたのだとか。

少しだけドアを開けた結果…まさかの結末が話題に

通り道を作るために少しドアを開けたという飼い主さん。一番前で待機していたお友だちがするんっと隙間を通り、お外へ。

その後を続くようにもうひとりのお友だちも通り抜けて行き、最後に残ったあさむらさんも勢い良く出ていこうとしたものの…。

飼い主さんが開けてくれたドアの幅は、あさむらさんのご自慢のグラマラスマシュマロボディには少々狭すぎた模様。

まさに『詰まる』『挟まる』『引っかかる』なんて表現がぴったりな状態に陥ってしまい、困惑してしまったというあさむらさん。

『すみません…ちょっと…なんだか通れないんですけど…』と、飼い主さんを見上げて訴えるかのような場面も。もちろんこの後、飼い主さんにさらにドアを開けてもらい、無事に通過することができたのだそう。

あさむらさんのマイペースさも相まって、まるでコントのような結末となったその光景は多くのユーザーをほっこり和ませ、笑顔にすることとなったのでした。

この投稿には「むっちりボディが邪魔したかな…」「グラマラスやからかな…かわいい」「挟まっちゃったｗｗ」「ちょっと狭かったかなｗ」「可愛い」などのコメントが寄せられています。

お喋り上手で甘えん坊な女の子の日常

あさむらさんは、お喋りがとっても上手な5歳の女の子。ご飯が足りないと飼い主さんに抗議をしたり、飼い主さんの食事をじっと監視したりと日々忙しく過ごされているのだといいます。

天真爛漫で甘えん坊、ツンデレな一面、さまざまな表情を見せてくれるあさむらさんのお姿は日々柴犬の魅力やたくさんの癒しを発信しています。

写真・動画提供：Xアカウント「@shibaasamurasan」さま

執筆：ayano

編集：わんちゃんホンポニュース編集部

※本記事は投稿者さまの許可を得て掲載しております。