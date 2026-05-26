とんでもない顔で寝るビーグルの姿が反響を呼んでいます。

話題となっている投稿は記事執筆時点で15万9000回再生を突破し、「研ナオコで草」「どんな寝方なのｗｗ」「想像の斜め上を行ってた(笑)」といったコメントが寄せられることとなりました。

【動画：窓際で爆睡する犬→『可愛く寝ているかな』と撮影した結果…思わず二度見してしまう『衝撃の寝顔』】

仲良く日向ぼっこ

TikTokアカウント「beagle_lei_noa」の投稿主さんは、『レイ』くん、『ノア』くんという2匹のビーグルと暮らしています。今回の主役は、ノアくん。

ぽかぽかと日差しが差し込む窓辺のソファで、仲良く日向ぼっこをしていたレイくんとノアくん。レイくんは気持ちよさそうにウトウトしながら、のんびりとくつろいでいたそうです。穏やかな空気が流れ、とても癒やされる光景だったといいます。

その隣で眠っていたノアくんにカメラを向けると、まさかの光景が広がっていました。なんとノアくん、窓ガラスに上唇をぐいっと押し付けた状態で爆睡していたのです。

衝撃の寝顔の爆笑♪

その結果、鼻が潰れ、歯がむき出しになり、なんとも言えない衝撃的な寝顔に。目を閉じてスヤスヤ眠っているのに、表情だけは強烈で、思わず二度見してしまうほどだったそうです。あまりのインパクトに、「犬に見えない」「研ナオコさんみたい」といった声も寄せられたのだとか。

気持ちよさそうに眠っているのに、なぜか笑ってしまう…。そんな想像の斜め上を行くノアくんの寝顔が、多くの人を爆笑させたワンシーンなのでした。

そんなエピソードに笑みがこぼれた人は多いようで、投稿には「可愛すぎるｗ」「わんこのこういうところ好き」「うちの犬もやってた(笑)」などたくさんの反響がありました。

クセが強い寝姿の数々

ノアくんは、どうやら寝姿に強いこだわりがある様子。窓に上唇を押し付けて眠るだけでなく、ときには仰向けで全身脱力したまま爆睡することもあるそうです。飼い主さんがそっと指で口を開けても起きないほど熟睡しているのだとか。

さらに、漫画のキャラクターみたいにニッコリ笑った表情で眠ることもあるそうで、そのたびに家族を笑顔にしているそうです。また、レイくんと一緒に湯船につかると、2匹そろってウトウト。仲良く眠そうにしている姿にもホッコリしてしまいますね。

TikTokアカウント「beagle_lei_noa」には、レイくん＆ノアくんの微笑ましい日常の動画が投稿されています。癒しと笑顔をもらいたい方は、ぜひチェックしてくださいね。

写真・動画提供：TikTokアカウント「beagle_lei_noa」さま

執筆：小泉 あめ

編集：わんちゃんホンポニュース編集部

※本記事は投稿者さまの許可を得て掲載しております。