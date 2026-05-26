俳優・山下智久が２６日、大阪市内で主演映画「正直不動産」（川村泰祐監督）の大ヒット御礼！ 大阪出張舞台あいさつに登場した。

２０２２年から２シーズンにわたり放送された、山下主演のＮＨＫドラマを初の映画化。ウソがつけない不動産の営業マン・永瀬（山下）らが、ウソと陰謀が渦巻く巨大な不動産問題に直面する。大阪での舞台あいさつということもあり、控室ではイカ焼きとたこ焼きを食べた山下は「たらふくです。おいしくいただきました。温かく迎えてくださって、すごくうれしく思っております」と大喜び。大阪といえばという質問には「最初にテレビロケしたのが大阪。初めての大阪でドングリの着ぐるみ。１１歳か１２歳ぐらいだったんですけど、絶妙なカルチャーショックを受けました」と笑わせた。

本作については「日常の当たり前すぎて、忘れてしまっている小さな喜びみたいなものが、ちりばめられている映画なので、何も考えずにリラックスして見ていただけたらうれしい」とアピールした。もし、この大阪で不動産業をするならどういったセールストークになるかという質問には「ちょっとだけ派手なネクタイするとか。声のトーンをもうちょっとだけ上げてみるとか、そのぐらいなのかなと思います」と笑いを交えながら答えた。