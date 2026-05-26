「最高の結果」オークスで快挙達成の今村聖奈騎手が栗東トレセンでピエちゃんと歓喜の時間 新卒の同級生にも「励みになったみたい」
５月２４日のオークス・Ｇ１をジュウリョクピエロ（牝３歳、栗東・寺島良厩舎、父オルフェーヴル）で勝った今村聖奈騎手（２２）＝栗東・寺島良厩舎＝が、２６日の栗東トレセンで喜びを語った。
厩舎で取材に応じた今村騎手は「朝、厩舎に来て、ムードが良かったです。勝った時しかハッピーになれませんが、最後は笑顔で終わりたいと思っていました。自分の厩舎で勝てましたし、ここ（寺島厩舎）で育ててもらって良かったです。最高の結果だったと思います」と満面の笑みをみせた。
東京２４００メートルの参考にしたのが、先輩たちのジョッキーカメラだった。レース後に更新された自身のジョッキーカメラは、すでに２４５万回を超える再生回数となっている。「乗っている人しか味わえない感覚ですね。ありがとう、というひとりひとりの声も聞こえました」と思い出していた。また、「かっこよくキャンターで帰ろうと思ったんですけど、馬が外ラチに行きそうだったので、落ち着かせることにしました。時間がかかってしまって申し訳ないです」と“ピエちゃん”の困惑ぶりも明かした。
ＪＲＡ女性騎手として、史上初のクラシック制覇の偉業を成し遂げた。反響は大きく、昨日２５日の夜もメディアに出演。祝福のラインも３５０通ほどあった。「うれしいですね。同級生は今年の新卒なので、励みになったみたいです」とよろこびをかみしめていた。
厩舎ではピエちゃんと、担当の佐々木助手と再び喜びを分かち合った。「チームで勝った勝利と思います。感慨深いですし、うれしかった」。あこがれのＧ１ジョッキーになったが、もちろんこれで終わりではない。「地に足をつけて、今まで通りやることは変わりないです。こつこつと、そして楽しく乗りたいと思います」と気を引き締めた。オークス馬となった相棒は明日、放牧に出される。今後も、この人馬から目が離せない。