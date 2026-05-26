お笑いコンビ、フォーリンラブのバービー（42）が26日、TBS系「ひるおび」（月〜金曜午前10時25分）に生出演。巨人阿部慎之助監督が暴行の疑いで逮捕（その後釈放され辞任）された件についてコメントした。

阿部氏は25日、暴行の疑いで警視庁に現行犯逮捕された。東京都渋谷区内の自宅で18歳の長女と15歳の次女のけんかを止めようとして、仲裁に入った。しかし、娘に言い返されたことで「カッとなった」などと供述している。仲裁した際にたたかれた形になった長女が児童相談所に通報した。26日午前0時すぎ、調べを受けた渋谷署から釈放された。

番組では阿部氏から暴行をうけたとされる長女がチャットGTPに相談し、児童相談所に電話をする対処法を知ったとされることを伝えた。

MC恵俊彰から意見を求められたバービーは「児童相談所では（長女は）ちょっと相談に乗ってほしかったぐらいのニュアンスだったと思うんですけれども、それが（警察への）通報につながってしまった。児童相談所の中では、これがどういうニュアンスなのか、っていうのを飲み込むだけの会話みたいなものができなかったのかな、っていうのがちょっと心配ですね」と語った。