5月23日、「ラオスフェスティバル2026」の開会式に出席された愛子さま。

「2025年11月に、愛子さまは、初めての外国公式訪問としてラオスに赴かれて以来、同国との国際親善を深めるご活動を続けていらっしゃいます。2026年1月には、在日ラオス大使館の招待で、夕食会にも出席されました。今回のイベントも在日ラオス大使館などが主催して開かれました。

愛子さまは、ラオスご訪問の思い出を大切にされていらっしゃいます。滞在中に『バーシー・スークワン』という伝統儀式で白い糸を手首に結ばれたあと、日本でも約1カ月間その糸をお付けになっていたことが話題になりました」（皇室担当記者）

愛子さまは、淡い緑色の民族衣装をお召しになってステージにご登壇。ラオス国立舞踏団による歓迎のダンスを鑑賞したのち、初めてだというテープカットにも臨まれた。

「愛子さまがこれまでお召しになったラオスの民族衣装は全部で3着です。

同国の公式訪問中には、国家主席夫人から贈られた民族衣装と、国家副主席から贈られた民族衣装をお召しになりました。1着目は、クリーム色のブラウスに、小豆色の巻きスカートと肩掛け、というコーディネートでしたが、これは、事前に愛子さまの好きな色を聞き、デザインされたものだといいます。

今回お召しになった衣装は、この日のイベントに合わせて、ラオス副首相夫人から新たに贈られたものだそうです」（前出・皇室担当記者）

これまでお召しになった民族衣装からガラリと印象が変わった、シックで繊細な今回のお召し物に、X上では絶賛の声が集まっている。

《今回のラオスの民族衣装、色味も織の模様もとっても素敵で思わず拡大して見入ってしまう》

《着こなされる愛子さまのセンスも素晴らしい》

「今回のイベントでは、駐日ラオス大使が『愛子さまのご訪問で、ラオスを知る日本人が増加しました』と感謝を述べる場面もみられました。

また在日ラオス大使館の公式Facebookにも、“2025年11月の愛子さまのご訪問を機に、日本人のラオスへの関心と認知度が飛躍的に高まったことを受けて、イベントを通してより多くの日本人や外国人観光客をラオスに誘致していきたい”という記述もありました」（前出・皇室担当記者）

愛子さまがラオスで築かれた親善の輪は、どこまでも大きく広がることだろう――。