ローソン、2つの商品を合わせた「合わせすぎチャレンジ」など実施

ローソンは6月2日から「超ハッピーすぎ!チャレンジ」を4週間にわたって実施する。値段はすえ置きで重量を約51%増量する人気キャンペーン「盛りすぎチャレンジ」に加えて、2つの商品を組み合わせた「合わせすぎチャレンジ」や、味わいを約51%濃くした「濃すぎチャレンジ」なども新たに実施する。キャンペーン対象商品は計50品。物価高などで消費が落ち込む中、買い得感と共に来店する楽しさにつなげる。

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「盛りすぎチャレンジ」は2023年2月からこれまでに7回実施したキャンペーン。節約志向が高まる中、日常からのちょっとした解放感などで集客の拡大につながったという。

右「盛りすぎ！メンチバーガー」

今回は従来の「盛りすぎチャレンジ」に加えて、「合わせすぎチャレンジ」、「濃すぎチャレンジ」などを展開する。

「合わせすぎチャレンジ」の商品は、「欧風カレーパン」と「はみでるバーガーメンチカツ」を組み合わせた「合わせすぎ!欧風カレーパン&はみでるメンチカツ」(税込192円、以下すべて税込)や、従来品の「大盛ミートソース」と「大盛トマトガーリック」を組み合わせた「合わせすぎ!ミートソース&トマトガーリックパスタ」(697円)、「合わせすぎ!ハンバーグ&竜田×メンチ弁当」(697円)などを投入する。

「濃すぎチャレンジ」では、従来品のオレンジジュースよりも約51%濃くなった「濃すぎ 超特濃オレンジ」(248円)などを販売する。

「盛りすぎチャレンジ」では、従来品の「ローソンオリジナル 麦茶600ml」の総容量を約51%以上増量した「ローソンオリジナル 麦茶 51%以上増量 850ml」(118円)や、従来品から長さが2倍になった「伊澤 やわらかロングタオル」(348円)、「盛りすぎ!プレミアムロールケーキ」(214円)、「盛りすぎ!でからあげクン 夢のMIX 6個入」(288円)などを発売する。

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また、6月3日の「ローソンの日」に合わせて、従来品の「大盛ソース焼そば」の麺の重量を、過去最大の増量となる約63%増やした「ソース焼そば 63%増量」(559円)も投入する。

5月25日に行われた発表会で、竹増貞信社長は「単なる大盛り企画ではなく、新しいチャレンジを行うことでローソンらしさを出したい」と語った。